72ª edição do ExpoISP Expedição em Fortaleza 

Segundo dados da Conexis Brasil Digital, só no primeiro semestre de 2023, o setor de telecomunicações investiu R$ 15,9 bilhões. No mesmo período, a receita bruta do setor chegou a R$ 141,9 bilhões, em valores atualizados, que representa um aumento de 3,7% em valores reais em relação ao primeiro semestre de 2022. O crescimento da receita com aparelhos por causa da migração da tecnologia 5G foi um dos pontos que ajudou na recuperação da receita do setor.



"Esse crescimento do setor de telecomunicações demonstra a importância das empresas investirem cada vez mais em equipamentos e serviços de qualidade para manter o padrão de serviços ao consumidor final", afirma Gustavo Conrado, engenheiro de telecomunicações da FonNet Networks.

Para atender a demanda crescente das empresas de telecomunicações, a FonNet levará ao ExpoISP produtos de alta performance lançados recentemente, como o transceiver óptico PRE-QSFP28-EZR4, que tem capacidade de 100Gbps e alcance de 100km e o PRE-QSFP28-40L(H)-4WBD, com capacidade de 100Gbps e capacidade de 40km e comunicação bidirecional - equipamentos ideais para redes de alta velocidade e alta capacidade como provedores de internet que exigem altas taxas de transferência de dados.