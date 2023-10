Secitece homenageada na Assembleia Legislativa

Sexta, 27, às 17 horas, a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará (Secitece) será homenageada em sessão solene na Assembleia Legislativa. A homenagem é resultado de requerimento do deputado estadual Alysson Aguiar, em razão dos 30 anos da pasta, completados em 2023.

Desde a sua criação, em 1993, a Secitece vem coordenando iniciativas para proporcionar ao povo cearense o acesso universal ao conhecimento científico e tecnológico, e o direito de viver num Estado que produz oportunidades. Entre os seus objetivos, estão planejar, fiscalizar, coordenar e supervisionar as atividades pertinentes à educação superior, à educação profissional, à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico, bem como formular e implementar as políticas do governo no setor.

Durante a sessão solene, serão homenageados os ex-secretários que passaram pela pasta, além dos atuais dirigentes da Secitece e das instituições vinculadas: Universidade Estadual do Ceará (Uece); Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA); Universidade Regional do Cariri (Urca); Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap); Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (Nutec) e Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec).