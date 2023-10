Hackathon Web3: Tokenização do Tesouro Nacional. Inscrições abertas

Estão abertas a partir de hoje, 24, as inscrições para o Hackathon Web3: Tokenização do Tesouro Nacional, uma maratona sobre educação e construção de soluções blockchain na Web3 para os desafios e oportunidades relacionados ao Tesouro Nacional. O evento é gratuito e aberto a todos e terá a distribuição de 138 mil reais em prêmios.

As inscrições podem ser feitas pelo link AQUI até 16 de novembro. Durante o período de inscrições, serão realizados workshops de conteúdo e de programação. Os participantes contarão com suporte contínuo para o desenvolvimento de suas soluções e para tirarem dúvidas. É uma oportunidade única de aprender e criar a partir da colaboração de diferentes agentes e pontos de vista. A atividade culminará com a apresentação das soluções premiadas no dia 11 de dezembro.

O Hackathon Web3: Tokenização do Tesouro Nacional é aberto ao público e destinado a qualquer indivíduo que se interessa por contribuir com a resolução de problemas do mundo real através da tecnologia Web3. São esperadas as participações de indivíduos com diferentes expertises no desafio - programadores, advogados, engenheiros, experts na indústria financeira, e outros.