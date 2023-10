ID em reunião com o Governador Elmano. Saiba o que aconteceu.

Governo do estado e Iracema Digital Crédito: Divulgação

A coluna noticiou recentemente na CBN uma reunião entre integrantes do Iracema Digital, o Governador do Estado, Elmano de Freitas, a Secretária Sandra Monteiro (Secitece) e staff, a respeito das provocações feitas pelo ID. Pois bem, quisemos saber do Prof. Mauro Oliveira, as impressões resultantes do encontro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine OP - A reunião entre Iracema Digital e Governador Elmano ocorreu, conforme vi em redes sociais. Houve inclusive um clima de comemoração nas postagens. Gostaria de começar perguntando quais as intenções do grupo. O que querem os integrantes do Iracema Digital?

Mauro - Hamilton, foram feitas três propostas de Acordo de Cooperação entre o IRACEMA DIgital e o Governo, destacadas na apresentação em PPT para o Governador:

1. Fazer da Rede de Inovação do Ceará Avançado (RICA) o Ecossistema de Inovação do Estado. A RICA pode ser a semente do nosso "Porto Digital", bem mais amplo por atuar em todo o Estado, e com um modelo mais contemporâneo por ter um conceito mais virtual e descentralizado 2. Ser reconhecido pelo Governo como um dos Articuladores da Transformação Digital

Queremos participar ativamente da implementação de ações de Transformação Digital no Estado, não apenas participando do Conselho preconizado no Decreto 35.689, mas em sua conceituação / abrangência e implementação 3. Colaborar com a implementação de projetos do Relatório de CT&I.



Em especial com o LUMENS, projeto de inclusão social, cultural e profissional de jovens das Escolas Públicas e nas comunidades periféricas do interior do Estado. O IRACEMA Digital tem expertise nessa área como o PIRAMBU Innovation, PIRAMBU Digital, e-JOVEM, C-JOVEM, Planeta Jovem.. OP - Quem estava presente?



Mauro - Presentes as Secretárias Sandra Machado (Seplag), Sandra Monteiro (Secitece), os Presidentes Acrisio Sena (Centec), Raimundo N Costa Filho (Funcap), os Secretários Executivos Celio Fernando (Casa Civil), Auler Gomes (Seplag), Karine Gurgel, Coordenadora do estratégico Lab IRIS, e representantes da UECE e da ETICE OP - O Governador prometeu mudanças? E essas promessas envolvem algo de pragmático? Datas? Método de trabalho?