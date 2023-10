Artigo: Financiamento como Instrumento para o Desenvolvimento da TI

Análio Rodrigues do Iracema Digital Crédito: Divulgação

*por Análio Rodrigues O ecossistema de inovação tecnológica é composto por um conjunto de elementos interconectados, como empresas, universidades, aceleradoras, incubadoras, investidores e governo, que têm como objetivo impulsionar o desenvolvimento de novas tecnologias e promover a inovação. O financiamento, por sua vez, desempenha um papel fundamental nesse ecossistema, pois fornece os recursos necessários para que as ideias sejam transformadas em produtos e serviços concretos. É, portanto, essencial para estimular o desenvolvimento de novas tecnologias e, por conseguinte, impulsionar a economia.

Em função da complexidade de atores, em especial do tamanho das empresas – pequenas, médias e grandes –, existentes em um ecossistema de inovação, se faz necessário também a existência de diferentes formas para financiar a inovação tecnológica, que possuem características e capacidades diferenciadas para tomar os recursos. Além disso, o financiamento também auxilia no acesso a recursos como infraestrutura, tecnologias e conhecimento especializado via Instituições de Pesquisas.



Por sua vez, é importante destacar que cada fonte de financiamento possui suas próprias vantagens e desvantagens, e a escolha adequada dependerá das necessidades específicas de cada empresa. Todavia, importa ressaltar que o financiamento em um ecossistema de inovação tecnológica não deve se limitar ao aspecto financeiro, mas também o envolvimento e a conexão com uma rede de contatos, mentores e especialistas que podem ajudar no desenvolvimento das empresas

No Brasil, com o cenário de inovação avançando consideravelmente, o aumento da disponibilidade de recursos financeiros para impulsionar projetos promissores permitiu o surgimento de diversas formas de financiamento para as empresas e empreendedores que buscam inovar.

Neste cenário, ao delinear a estratégia de inovação, é fundamental evidenciar como a empresa planeja utilizar o investimento para promover mudanças significativas e sustentáveis em seu setor, que deve incluir, não apenas o desenvolvimento de novas tecnologias, mas também aprimoramento de produtos existentes, otimização de processos ou a criação de soluções inovadoras para problemas específicos.

É necessário, por sua vez, identificar as principais fontes de financiamento disponíveis para apoiar o ecossistema de inovação tecnológica. Algumas delas são:

1.Investidores de capital de risco: empresas ou indivíduos que fornecem financiamento em troca de participação acionária em empresas com potencial de retorno financeiro significativo no futuro.

2.Incubadoras e aceleradoras: programas que oferecem orientação, suporte e financiamento temporário para startups em estágios iniciais. Além do investimento financeiro, podem fornecem mentoria, espaço de trabalho compartilhado e acesso a uma rede de contatos.



3.Subsídios governamentais: subsídios e incentivos fiscais para empresas inovadoras. Esses subsídios podem ser concedidos para pesquisa e desenvolvimento, contratação de talentos, expansão de negócios e outras áreas relacionadas à inovação tecnológica. Dentro disso:

Lei do Bem – conjunto de incentivos fiscais criado para promover a inovação tecnológica no país.

Lei de Informática – incentivos fiscais para o segmento de TICs.



Fundos Setoriais – recursos financeiros para setores específicos em cooperação com Centros de Tecnologias.

4.Empréstimos: financiamento reembolsável concedidos a empresas, especialmente médias e grandes, para suas atividades de desenvolvimento tecnológico.

5.Financiamento coletivo ou crowdfunding: forma de arrecadação de recursos em que várias pessoas contri- buem com pequenas quantias para financiar um projeto. Existem plataformas online especializadas nesse tipo de financiamento, que podem ser uma opção atrativa para startups.