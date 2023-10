Tecnologia pode atuar no direito à nacionalidade portuguesa

Genealogista na equipe da Rotunda Consultoria, Lins afirma que o uso de softwares de buscas de documentos e sites especializados como Family Search são fundamentais neste momento em que as mudanças na legislação podem encurtar o prazo para a solicitação dos pedidos. Segundo ele, o acesso aos acervos online em várias regiões de Portugal e do Brasil, bem como o domínio da leitura de paleografia, são fundamentais para agilizar a busca documental. “O uso correto da tecnologia, com as técnicas de genealogia, vão ser o diferencial para quem deseja ingressar com o pedido até o final deste ano”.

Especialistas estimam que há, no território brasileiro, cerca de 20 milhões de descendentes de judeus desta linhagem provenientes da Península Ibérica, segundo a Federação Sefarditas de Israel. No Ceará, o pesquisador e mestre em Geografia, Jerfson Lins, diz que o índice médio de descendentes sefarditas pode atingir, ao total, cerca de 10% da população do Estado. Mas, segundo ele, há cidades, como Sobral, em que esse percentual pode chegar a 30% da população.

A tecnologia pode auxiliar pessoas com descendência de judeus sefarditas a não perderem o direito à nacionalidade portuguesa devido à mudanças na legislação lusitana, uma vez que no próximo dia 13 de outubro, o parlamento de Portugal vai apreciar o projeto de Lei n.º 909/XV-2.ª, que determina a cessação de vigência do regime de concessão da nacionalidade portuguesa por mero efeito dessa característica: a descendência de judeus sefarditas expulsos de Portugal a partir de 1496.

A mestre em Comunicação e consultora de certificação israelita, Karol Ximenes, explica que os judeus sefarditas de origem portuguesa foram expulsos a partir de 1496 de Portugal durante o reinado de D. Manuel I, que decretou a ordem de expulsão dos judeus e dos mouros que não se convertessem ao catolicismo. Segundo ela, entre os cearenses que desejam descobrir a ascendência judaica ou entre os que já sabem e precisam encontrar documentos, o primeiro passo é uma busca inicial de suas origens em sites como o Familysearch.

Com ampla experiência no planejamento de pesquisas documentais para descendentes de judeus sefarditas, Karol Ximenes comenta que o planejamento do processo de busca de documentos até o protocolo dos pedidos é crucial para alcançar êxito. Assim como Lins, ela destaca que o apoio especializado de genealogistas agora é fundamental para acelerar a localização de documentos dos ancestrais, como certidões de nascimento, batismo, óbito e registros de entrada no Brasil, no menor tempo possível. “Há tempo para ingressar com o pedido, mas a organização e apoio da tecnologia serão mesmo o diferencial diante desta alteração de prazos.”

Mudanças na nacionalidade portuguesa

Nesta sexta-feira, 13, o Parlamento de Portugal vai votar o projeto de Lei n.º 909/XV-2.ª, apresentado pelo Partido Comunista Português (PCP), que propõe o fim do regime de concessão da nacionalidade portuguesa por mero efeito da descendência de judeus sefarditas expulsos de Portugal a partir de 1496. Caso, o projeto seja aprovado, os descendentes de judeus sefarditas terão até dia 31 de dezembro de 2023 para ingressar com o pedido da nacionalidade portuguesa pela via sefardita.

De acordo com a legislação vigente em Portugal, para os pedidos de nacionalidade portuguesa pela via Sefardita é necessário apresentar a comprovação de ascendência judaica emitida pela Comunidade Israelita, e, com a possibilidade de alteração da lei em Portugal, os brasileiros teriam até o final de dezembro para protocolar seus pedidos. O advogado mestrando em Direito pela Universidade de Lisboa e atuante na área de mobilidade internacional e processos de nacionalidade portuguesa, Diego Mayer, orienta que, neste momento, é importante que o descendente brasileiro saiba que a lei ainda não acabou e que há tempo para solicitar a nacionalidade portuguesa.

Ele diz que os pedidos remetidos até o prazo que será estipulado pela nova legislação serão apreciados normalmente. “A partir de 13 de outubro, caso o projeto de lei seja aprovado, após a sanção do presidente da República, o prazo para solicitar a nacionalidade portuguesa pela via sefardita será até o final de dezembro deste ano”.