Tecnologia: 20 vagas em diversas áreas

A empresa de tecnologia TALLOS anuncia abertura de 20 vagas para profissionais nas áreas de marketing, TI, comercial e vendas da empresa. As vagas são para os cargos de analista de suporte N1 e N2, closer, SDR, CS onboarding e CS ongoing, copywriter, analista de endomarketing, product marketing manager, analista de FP&A, produtor de conteúdo, supervisor de suporte N1 e analista de marketing e branding, com oportunidade para profissionais, júnior, pleno e sênior em Fortaleza.

Para se candidatar, basta enviar seu currículo para [email protected]. Promete formato híbrido, vale-alimentação ou refeição, Plano de saúde abrangente (sem nenhum custo), Plano odontológico, Day off no aniversário do colaborador, além de um voucher para celebrar a data da maneira que preferir; Happy hour para comemorar conquistas e estimular a integração entre a equipe; TotalPass para acesso à atividade física, academia e diversas modalidades esportivas.