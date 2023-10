Íris e a valorização da linguagem simples 

O Íris, Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará, que você pode conhecer um pouco AQUI, recebeu o Prêmio Cherryl Stephens de Inovação em Linguagem Simples 2023, na Conferência PLAIN 2023, da Associação Internacional de Linguagem Simples (PLAIN), em Buenos Aires, na Argentina.



O Íris desenvolve vários trabalhos fundamentais, mas destaco o de transformar documentos públicos em mais simples e acessíveis. Parece prosaico, mas não é. O Íris, de acordo com a justificativa da organizadora do prêmio, estabeleceu um padrão extremamente elevado na implementação de projetos de linguagem simples ao sensibilizar sobre a importância de informações públicas claras, ao transformar documentos críticos e, ainda, ao formar e estabelecer parcerias de apoio à linguagem simples em todo o Brasil.

O prêmio foi recebido pela coordenadora-geral do Íris, Karine Gurgel, e pela agente de Inovação e Linguagem, Mônica Saraiva. Conforme destacou Karine, “o prêmio valida as ações e projetos do laboratório e reconhece o trabalho feito por todos os profissionais e parceiros do Íris. Isso nos entusiasma a continuar trabalhando pelo uso de uma linguagem mais próxima das pessoas e que atenda suas reais necessidades”.