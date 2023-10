Instituto Atlântico em 1º lugar no Desafio de Projetos Embarcados 2023

Trata-se do Grupo de Arquitetura de Soluções e o desafioveio da Mouser Electronics - uma das maiores distribuidoras de componentes eletrônicos do mundo

A PoC (Proof of Concept - Prova de Conceito) EYESPecialist - Automatizando o Controle de Qualidade em Processos Industriais, do Instituto Atlântico, foi premiada com o 1º lugar no Desafio de Projetos Embarcados 2023. O desafio, patrocinado pela Mouser Electronics, uma das maiores distribuidoras de componentes eletrônicos do mundo, e realizado pelo Portal Embarcados, cujo foco é inspirar qualidade e inovação tecnológica, disseminando o conhecimento da área de sistemas embarcados no Brasil, consistia em criar uma prova de conceito usando visão computacional na borda, em sistemas embarcados, utilizando a plataforma ESP32-S3 EYE, da Espressif.

A solução proposta pelo Grupo de Arquitetura de Soluções (GAS) do Atlântico explora o cenário de detecção e remoção de produtos defeituosos em uma linha de produção, assim como a integração e análise dos dados resultantes deste processo por meio de serviços de IoT, análise e monitoramento de dados disponíveis em plataformas de nuvem.

A equipe formada por Alex Figueiredo, Francisco das Chagas Júnior e Marcus Zanon, com apoio de João Pedro Brasil, da equipe de Inovação, utilizou o módulo ESP32-S3-EYE para captura de imagens e identificação de produtos defeituosos em tempo real por meio de modelos inteligentes otimizados e embarcados na plataforma de hardware (TinyML).