Artigo: O Ecossistema de Inovação do Ceará na década de 2020

Em alguns dos fatores apontados acima, os que consi- derei mais relevantes na equação do desenvolvimento econômico e social possível para nosso território, estamos relativamente bem e estes servem de base para qualquer progresso possível.



São essas as duas condições indispensáveis, mas não suficientes, a melhoria do processo educacional nas três esferas do sistema de ensino e a base de conectividade de acesso à Internet, ambas muito bem distribuídas no território cearense e em processo de expansão e melhoria. Atingir este nível de qualidade e difusão no território a que chegamos demora décadas e, nisso, fizemos um muito bom dever de casa. Palmas para nossos governantes e empresários do setor. Isto pode e deveria resultar em nossa maior competitividade entre os estados federados.



Estamos, porém, muito mal na distribuição da riqueza, cuja pobreza atinge patamares extremos e percentuais substantivos da nossa população, e ela vem acompanhada de analfabetismo, necessidade maciça de assistencialismo, essencial, mas que consome recursos substanciais do estado, reduzindo sua capacidade de atenção e investi- mentos na nova economia e também resulta um menor nível de capacidade da sociedade de influir na melhoria da nossa política através dos processos eleitorais. A melhoria dos processos da gestão pública é fator fundamental e ela depende da boa política, que depende de eleitores mais capazes e independentes.



Mas a economia do futuro não se constrói somente sob o patrocínio do estado, e aqui se deve considerar os governos Federal, Estadual e Municipais, as instituições de fomento, o Sebrae-CE que tem tido um papel muito relevante, complementando a formação empreendedora dos cearenses e as Federações empresariais como a Fecomércio, Fiec, Faec, que já estão muito ativas, pois conscientes e envolvidas nesses processos de inovação, para a sobrevivência e crescimento das empresas que congregam, o sistema financeiro, como o Banco do Nordeste e os fundos de fomento federais, como a Embrapii, Softex, etc, as Universidades Federais, Estaduais e privadas espalhadas por todo o Ceará com seus cientistas, suas pesquisas de ponta da tecnologia, com seus professores incentivando a inovação, com e por seus alunos, fomentando sua criatividade e seu empreendedorismo, os Hubs de Inovação e os investidores com suas diversas estruturas de identificação, seleção e apoio aos empreendedores das startups, as grandes empresas e as associações de classe profissionais, com seus processos de inovação aberta, assim como da sociedade civil organizada em muitos e distintos agrupamentos, e proativa nos processos de transformação digital, influindo sobre os outros atores, com as estruturas governamentais, buscando se transformar para reduzir seus custos e aumentar suas entregas à sociedade.



Ufa, que frase longa!!!!



É o que se precisa fazer no Ceará e isto não é fácil nem pouco.