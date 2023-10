Vivo lança série sobre segurança digital com público infantil

A Vivo trabalha o conceito “Tem tempo pra Tudo” e lança um conteúdo voltado para uma questão fundamental do novo universo infantil: segurança digital. Promete linguagem acessível no estilo "de criança para criança", por meio da websérie “Guruzinhos” nos canais digitais da marca. Dois atores mirins – Negra Rosa e Lorenzo Tironi, serão os protagonistas.

“Acreditamos que as crianças podem também entender seu tempo, construindo formas únicas de se relacionar com a tecnologia e queremos contribuir para que criem as melhores maneiras de viver essa experiência”, afirma Marina Daineze, diretora de Marca e Comunicação da Vivo.

Serão quatro episódios, criados pela produtora Coração da Selva, que vão abordar temas como compartilhamento de senhas digitais, tempo de tela e uso de videogames. Com um episódio por semana no canal da marca no YouTube, o objetivo é construir um conteúdo genuinamente voltado as crianças e com variedade de informações sobre o tema, para ajudar a trazer a conversa sobre segurança digital para toda a família. Para isso, a produção contou a com a consultoria de uma pedagoga a fim de manter a adequação e relevância das dicas e conteúdo para o público infantil.