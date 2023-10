Um lab para potencialização de redes privativas

Projeto trabalha com diferentes frequências das tecnologias 4G e 5G com aplicabilidade para sanar problemas específicos de diversos setores da economia

A Algar Telecom anunciou a criação de um laboratório de redes privativas para fortalecer o desenvolvimento de novas soluções de conectividade e IOT para o mercado B2B. Estruturado com core de rede da Microsoft implementado pela Logicalis, o espaço também deve ser utilizado para realização de parcerias com outros desenvolvedores e startups, potencializando novos casos de uso, sempre com foco em inovação.



As redes privativas fornecem uma conectividade totalmente autônoma para as empresas, com um tráfego de dados separado da rede B2C das operadoras (rede pública). Este sistema dedicado de conexão garante a execução de atividades que exigem alta velocidade, segurança, baixíssimo tempo de resposta e alto volume de dispositivos conectados – isso além de possuir uma versatilidade para atender diferentes necessidades das empresas, nos mais diversos setores, que tenham operações mais críticas.

A adoção dessa tecnologia proporciona uma série de vantagens significativas no âmbito de segurança, reduzindo substancialmente a probabilidade de ataques cibernéticos e vazamento de informações confidenciais. Isso garante a privacidade dos dados, restringindo o acesso somente a membros autorizados. Além disso, oferece um controle absoluto sobre o acesso e a gestão da rede, possibilitando ajustes personalizados de acordo com as demandas específicas.