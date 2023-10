Serpro promove a 2ª Semana Serpro de Privacidade e Proteção de Dados

Dias 24, 25 e 26 de outubro no Youtube do Serpro: melhores práticas, tendências e desenvolvimentos da Proteção de Dados

Aprimorar a percepção pública sobre a importância do direito à proteção de dados e divulgar as boas práticas e desafios sobre o tema é o objetivo da 2ª Semana Serpro de Privacidade e Proteção de Dados de dias 24, 25 e 26 de outubro de 2023.

A programação está estruturada em três eixos temáticos: Privacidade e Proteção de Dados no Governo, Tecnologias para a Privacidade e Privacy by Design contará com palestras, painéis e trará como tema central a evolução da tecnologia e boas práticas de governança voltados à melhoria do ecossistema de Privacidade e Proteção de Dados. O evento promovido será presencial, mas será transmição pelo canal do YouTube da empresa.