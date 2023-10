Na Futurecom 2023, um drone brasileiro

Um drone desenvolvido totalmente no Brasil que consegue carregar até 10 quilos e viajar por 100 quilômetros está exposto na Futurecom 2023. O drone é um desenvolvimento da JETWIND e da LabRetail, empresa voltada à criação de projetos de soluções tecnológicas para o varejo e para a indústria automotiva, e um fornecedor chave.

Sobre o funcionamento do drone, principalmente no que tange à distância que atinge, Tiago Giglio que é fundador e CTO da JETWIND diz que “na variante de asa fixa, semelhante a um avião, é possível atingir até 100 km com enlace de rádio e distâncias de aproximadamente 300 km com comunicação via satélite. Durante todo o voo, a posição da aeronave é mostrada em tempo real em um software com mapas, além de parâmetros como altitude, velocidade e até o tráfego de outras aeronaves no espaço aéreo da operação.”

Giglio destaca ainda que, além de ser um produto desenvolvido 100% no Brasil, o drone tem como diferencial o suporte ao seu ciclo de vida com fornecimento de peças de reposição e treinamento. Segundo ele, isso “aumenta significativamente a disponibilidade da aeronave em diversos segmentos de mercado, como segurança, busca e salvamento e aplicações especiais”, finaliza.