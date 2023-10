Terceira turma do Security Girls da Microsoft estão abertas

As aulas ao vivo serão realizadas entre os dias 23 e 27 de outubro, das 12:30h às 13:30h, pela plataforma Microsoft Reactor. O programa é composto por cinco aulas ao vivo sobre computação em nuvem, segurança, conformidade e identidade, ministradas por especialistas da Microsoft e das comunidades parceiras e uma trilha de cursos gratuita e com certificado nas áreas de computação em nuvem e segurança para aprofundar seus estudos. As mulheres interessadas em participar do programa deverão identificar-se como uma mulher cisgênero ou transgênero e ter interesse em trabalhar na indústria de tecnologia.

Trata-se de um programa de mentoria para mulheres na área de fundamentos da segurança cibernética e preparação para certificação SC-900. Para se se inscrever, basta acessar AQUI e se cadastrar até 23 de outubro. As participantes recebem um certificado e poderão obter um voucher gratuito para realização do exame de certificação SC-900 Security Fundamentals da Microsoft.

Um estudo da Cybersecurity Ventures mostra que em 2022 as mulheres ocuparam 25% dos empregos em segurança cibernética no mundo. Diz ainda que até 2031 elas serão apenas 35% desta mão de obra. Sendo assim, a Microsoft, em parceria com as comunidades femininas de tecnologia da informação e programação, Techie Women e WoMakersCode, lança a terceira edição do Security Girls.

"Sabemos que a participação de mulheres em áreas de tecnologia ainda é baixa e, para mudar essa realidade, precisamos de representatividade, acesso à capacitação e mentorias para incentivar as mulheres a ingressarem no setor”, diz Glaucia Rosalen, Diretora Financeira da Microsoft Brasil e nova líder de Diversidade & Inclusão (D&I). “O fato de o curso ser on-line é um ponto positivo, pois conseguimos atingir essas pessoas em qualquer lugar do país”, complementa.

Ao final das cinco aulas ao vivo, as participantes terão acesso ao curso preparatório para o exame de certificação SC-900 e as alunas que obtiverem 75% ou mais de desempenho no teste final, poderão obter um voucher para realização do exame de certificação de forma gratuita. As alunas que quiserem se aprofundar no assunto poderão ainda participar dos exercícios práticos pela plataforma Microsoft Learn e obter o certificado através da plataforma MaisMulheres.tech.

Conheça a programação:

Aula 1 - Caminhos para uma Carreira em Cibersegurança para Mulheres

A primeira sessão será composta por orientações práticas sobre como as mulheres podem ingressar na área de cibersegurança. Irá apresentar as diferentes áreas e funções da cibersegurança, bem como os requisitos e oportunidades de educação e treinamento. Além disso, serão discutidas as habilidades técnicas e comportamentais necessárias para se destacar nessa carreira. A palestra também contará com depoimentos e dicas de mulheres que atuam na cibersegurança, visando inspirar outras a seguirem esse caminho.

Aula 2 - Segurança em Ambientes de Nuvem: Desafios e Soluções