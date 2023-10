Crônica: Das coisas que aprendi com Tarcísio

Mauro e Tarcísio Crédito: Hamilton Nogueira

*por Hamilton Nogueira, jornalista

Dirigindo em busca da rua Nossa Senhora das Graças, no Grande Pirambu, onde estão localizadas cerca de 300 mil pessoas e o bairro Cristo Redentor, pude ver o mar. Na forma de uma réstia azul cinzenta entre edificações simples dessa parte geograficamente privilegiada da Fortaleza desigual, e contraditória, onde alguns privilégios são dados com uma mão, ao passo que outros privilégios são tirados com a outra.



Nesse local há cerca de 40 anos a Professora Rosa Maria, minha mãe, lecionava na escola que levava o mesmo nome do bairro. Íamos de ônibus. Lembro de ser uma viagem longa do bairro São Gerardo pra lá. Dessa vez, com o GPS, achei facilmente o prédio. Recebido pelo sorriso aberto de um porteiro diligente que já apontava para uma escada estreita no momento eu que eu mal completava a frase: “aqui funciona o Pirambu Digi….tal?. Era lá, sim. O prédio largo, perceptivelmente multiuso, onde funciona o Emaús, onde o vento flui, reverberava a música de Raul Seixas que vinha do andar superior. Um grupo de jovens agarrados aos seus instrumentos tirava aquele som. No vocal, o Professor Mauro Oliveira, que me ensinou durante a primeira pós-graduação em telemática do IFCE, que naquele tempo tinha tinha outro nome, que tecnologia, há época informática, tem uma larga faixa filosófica dentro da qual se digladiam possibilidades, inconsistências, ciências, incertezas, indefinições e fundamentos sólidos. Tudo junto e misturado. O Pirambu Digital a partir de sua própria definição no LinkedIn é uma “cooperativa de tecnologia que busca por meio da qualificação e do desenvolvimento de pessoas, prestar serviços de alta qualidade técnica e profissional, aos setores de TI de micros a grandes empresas, ao mesmo tempo em que ajuda no desenvolvimento social do entorno, o bairro Pirambu.” Mauro explica que o projeto tem mais de 30 anos. “Quando eu voltava do doutorado lá na França, a gente começou um projeto chamado Pirambu Digital”, detalha o professor a respeito da origem e da confluência de oportunidades envolvendo IFCE, emaús e Pirambu Digital. “Nesse projeto a gente formou, talvez o primeiro caso de reserva pública, de cota, porque a gente colocou 120 jovens da comunidade na escola técnica, e eles se formaram no curso técnico, que permitiu a ascensão de muitos deles. Desses 120, 80 terminaram, e alguns resolveram criar, com o nosso apoio, o projeto Piramu Digital, muito apoiado pelo Demócrito (Dummar). Se não fosse o Demócrito, a gente não teria tido a repercussão que teve.”, detalha o professor. Ao som de Raul Seixas Crédito: Hamilton Nogueira Pois bem, voltando ao primeiro andar, numa sala envidraçada, enfim o palestrante ou condutor de bate papo, professor Tarcísio Pequeno, envolto por asseclas atentos, bolo, café e suco, propunha uma conversa sobre Inteligência Artificial sob o viés da ética, do livre pensar, do livre fazer e das suas consequências para o futuro. Uma conversa sem roteiro, na qual perguntas, respostas, comentários e digressões costuravam curiosidades e ensinamentos. Aprendi muitas coisas e o objetivo desse texto é compartilhar alguns fragmentos.

Vale antes lembrar que o quadro pintado abaixo, está na forma de um texto corrido cujas frases em negrito e entre aspas foram ditas pelo Professor Tarcísio Pequeno. Na forma de citação ou não. Mas registro a possibilidade de que as frases transpostas não tragam em si uma fiel literalidade. Em função de serem fruto da interação visual e narrativa, composta dentro de um contexto de comunicação em grupo. Ainda mais pelo fato de que a conversa ocorreu na sexta dia 29, e esse texto foi escrito ao longo do sábado, 30, para ser finalizado no domingo, 1 de outubro. Natural ainda que sobre as lembranças caiam uma certa quantidade de poeira, portanto turvando a visão deste que vos escreve. Então vamos lá: Tarcísio Pequeno se apresenta no twitter (ou X) da seguinte forma, “Tenho sido professor toda a minha vida mas o que de fato sou é estudante. ´SE VOCÊ QUER ME SEGUIR NÃO É SEGURO´”. Essa última parte trazida da canção de Lenine expressa o desconforto produtivo de uma conversa com quem se dedica à filosofia. Afinal “se você não sabe que é ignorante, é porque é ignorante demais”. (Favor lembrar que as frases em negrito e entre aspas nos foram trazidas pelo Professor Tarcísio)

Eu o entrevistara na TV há alguns anos, no auge da polarização PT X PSDB. No meio jornalístico e social achávamos que vivíamos grande tensão sem saber o que viria depois, com a absurda produção de fake news “hiperempurrada” (termos que aprendi lendo Karen Yeung) formando ondas de desinformação, potencializada por diversas metodologias tecnológicas, e surfando na fragilidade cognitiva da geração que se sente premiada por likes.



Aqui cabe o questionamento: “por que a informação ficou muito mais fácil de ser achada e o ser humano ficou menos sábio?” Nesse ponto do diálogo, pergunto-me se o que trazia desenvolvimento era a busca. Os meios digitais nos trouxeram respostas simplórias. Mas, perceba, para perguntas medíocres. Como posso ganhar mais likes? Como ser um influencer? Como comprar seguidores? Como ser importante para quem não é importante para mim? “Ou terá sido a velocidade do crescimento do conhecimento que inibiu o crescimento da sabedoria?” Uma questão a considerar, uma vez que é preciso tempo de estrada para experimentar das desventuras da vida, associar às frases ou vivências cotidianas, a fim de solidificar aqueles fragmentos de informação, transformando-os em conhecimento de fato. Em oposição está o assombro da velocidade em que os celulares nos apresentam telas maiores e mais coloridas, com maior potencial para distribuir nossa foto no espelho no elevador. Para o Professor Tarcísio, com a IA embarcada no cotidiano, “não será o trabalho repetitivo que será substituído, mas sim o criativo”. E isso é uma grande mudança de paradigma. Parece-me também uma pista consistente do rumo que nos trouxe até aqui. Com softwares exigindo menos das pessoas, relaxamos na busca do desenvolvimento próprio.