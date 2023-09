Campeonato gamer gratuito neste fim de semana no Iguatemi Bosque

No dia 30 de setembro (sábado), a Arena Gamer da loja ibyte do Shopping Iguatemi Bosque Fortaleza será palco de um Campeonato de X1 de Valorant, onde os competidores poderão mostrar suas habilidades em confrontos individuais. O evento contará com dois computadores de alta performance e transmissão ao vivo para que todos possam acompanhar a ação.

A GT Gamer e ibyte se unem para oferecer nos dias 30 de setembro e 01 de outubro, no Iguatemi Bosque, a partir das 13h uma programação gratuita para os entusiastas de jogos virtuais. As competições darão oportunidade de conquistar prêmios em produtos Goldentec.

Já no dia 01 de outubro (domingo), o público confere o inédito campeonato de Mortal Kombat 1 e Naruto Storm 4: Road to Boruto. Serão dois campeonatos acontecendo ao mesmo tempo em diferentes consoles, com premiação de R$ 700 em produtos Goldentec no total, sendo R$ 350 para o MK1 = 200 (1º colocado), 100 (2º colocado) e 50 (3º colocado ) e R$ 350 para Natuto Storm 4: Road to Boruto (R$ 200 para o primeiro colocado, R$ 100 para o segundo colocado e R$ 50 para o terceiro colocado).

O diretor comercial da ibyte, Marcelo Igreja, explica que a ibyte traz um campeonato inédito de Mortal Kombat como destaque desta edição. “Pela primeira vez, a franquia de luta mais famosa do mundo chega às lojas da iByte, e estamos com uma boa expectativa. Ficamos aguardando pois queríamos fazer uma premier do novo título da franquia, e somado ao intenso pedido do público em jogar Mortal Kombat aqui nas nossas lojas, vimos que agora era a hora perfeita para isso. Estamos bastante animados e ansiosos pelas disputas deste fim de semana”, disse.