Avança o FGTS Digital 

Todos os empregadores obrigados a recolher FGTS já podem utilizar o ambiente de testes do FGTS Digital, sistema desenvolvido pelo Serpro para o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

“A liberação do uso do ambiente de produção limitada por todo o público-alvo do FGTS Digital é de fundamental importância para que os sistemas sejam testados. Essa quantidade e diversidade de cenários propicia uma maior qualidade aos sistemas em produção.”, explica Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, Superintendente de Relacionamento com Clientes Econômico Fazendários do Serpro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um importante avanço do FGTS Digital é a simplificação dos processos. A partir das escriturações realizadas no eSocial, será possível ao empregador recolher o FGTS dos seus empregados , sem que seja necessário prestar informações adicionais em outros sistemas.