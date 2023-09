Instituto Centec realiza aula inaugural do curso de IA

O Instituto Centec realizou aula inaugural do curso profissionalizante de Inteligência Artificial (AI), com turma formada por 50 alunos. Com aulas ministradas totalmente online, o curso possui carga horária de 80h e ensina os alunos sobre noções básicas da utilização da AI no dia a dia e no mercado de trabalho, como ela vem sendo utilizada cada vez mais nosso cotidiano, nas assistentes virtuais, na saúde para diagnósticos médicos mais precisos, mobilidade, educação, meio ambiente entre tantas outras áreas.

O presidente do Centec, Acrísio Sena, destacou a importância do curso em andamento para garantir acesso a jovens de baixa renda um conhecimento que está mudando a realidade de várias áreas do conhecimento.