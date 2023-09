Grupo Trade In completa 20 anos e traz especialistas de big techs 

Grupo Trade In traz a Fortaleza especialistas para debate em privacidade de dados.

O Grupo Trade In completa 20 anos e comemora trazendo a Fortaleza um seminário onde se apresentarão especialistas e representantes de gigantes mundiais, como Xuelin Wang, executivo chinês da Huawei.

O tema principal do evento, “Privacidade de dados: desafios e melhores práticas da LGPD no Brasil”, será aprofundado por um dos elaboradores da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Bruno Bioni, Prof. Dr. pela USP e membro-titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados (CNPD).

Também vão partilhar seus insights Luciane Dalmolin, da Dell; Pedro Lima, CEO da 3 Corações; Mariângela Bezerra, presidente do Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Ceará (GGTIC-CE), entre outros.