Artigo: E daí? E as Pessoas? E os Pequeninos (que são Gigantes)?

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará Wally Menezes escreve para o Livro do Iracema Digital que será disponibilizado em breve. O POVO Tecnologia vai adiantar alguns textos para você.

Eu pensei no que escrever aqui neste artigo e escolhi falar dos pequeninos, dos invisíveis, dos extraordi- nários que são ou serão enormes na sua dimensão. Sabemos que grandes projetos são importantes, necessários e estratégicos para qualquer Nação, Instituto, Universidade, Empresa ou Pessoa que deseja ocupar espaços e mercados e todos os dias ouvimos que é necessário criar, inovar, vender, produzir. Que falta capital intelectual para ação X ou Y. Que a tecnologia X ou Y vai transformar o mundo. E eu me pergunto todo dia aqui no banco da Reitoria do IFCE “E daí? E as Pessoas? E os Pequeninos (que são Gigantes)”?

Precisamos de forma imperativa aplicar todo esse nosso esforço de criar e inovar para atender as pessoas e principalmente aquelas lá da ponta invisível. E Essas pessoas terem acesso a uma educação transformadora como a que eu tive enquanto aluno da Escola Técnica Feral do Ceará (ETFCE). Na ETFCE aprendi o que considero mais importante em minha carreira profissional que é a capa- cidade de aprender com os erros e criar com os acertos, colocar a mão na massa, ter o pensamento livre (como toda criança tem e pega o controle remoto da tv e programa sem medo um equipamento que nós adultos temos que ler todo o manual e ainda fazemos errado), e entender que ARTE e TECNOLOGIA podem e devem caminhar lado a lado, que é necessário ser atrevido e ter a experiência da primeira conquista, da primeira vitória – mesmo tendo errado bastante.

Outro fator importante é que andando pelo interiorzão do Ceará, e de qualquer outro Estado/País, percebemos o quão inovador e criativo é nosso povo. Inovador nos negócios, na forma de cozinhar, no modo de resolver problemas, na educação, na ciência, e em tudo. Olha o caso dos pequenos provedores de interne que geram mais empregos que grandes (E NECESSÁRIAS) indústrias, olha o caso dos armazéns espalhados pelo interior onde se geram muitos negócios e riquezas, observemos os chamados “profetas da chuva” – verdadeiros cientistas do clima -, observemos os vários empreendedores que contra tudo e todos empreendem no interior do estado do Ceará e geram suas riquezas e fortunas. Fico impressionado com essa capacidade de motivação, de resiliência, de supe- ração. Ao mesmo tempo fico mais ainda impressionado como isso teima em chegar devagar aos bancos das salas de aula.

É necessário e imperativo mudar o ciclo e entender que precisamos no Brasil parar tapar buracos em nossas formações. Precisamos realmente de projetos de Estado que vejam as pessoas, que aproveitem a capilaridades de TODAS AS INSTITUIÇÕE, que abram os laboratórios e salas de TODAS AS INSTITUIÇOES e que permitam que as mesmas se conversem. Temos um universo de escolas municipais que não dialogam com as estaduais, nem com as Federais, nem com as privadas e mesmo vendo os exemplos e sabendo como eles acontecem e mudam as realidades do todo ficamos sempre tapando os buracos. NÃO DESANIMEM. ESSE LIVRO DO IRACEMA DIGITAL É PARA MOSTRAR QUE EXISTE VIDA FORA DO PLANETA NORMAL E PADRONIZADO. A LEITURA DOS OUTROS ARTIGOS É PARA MOSTRAR QUE AQUI NESTAS PÁGINAS EXISTE VIDA FORA DAQUILO QUE NOS PARECE SER O FLUXO NATURAL DAS COISAS.



Temos um oceano azul de oportunidades e isto precisa chegar aos ouvidos das crianças que ocupam nossas salas de aula. Desde os primeiros aninhos é necessário fazer com que as frustações se transformem em oportunida- des de crescimento, que o colocar a mão na massa, que integrar os mundos da educação infantil com o mundo da educação superior é necessário. O que impede uma criança do ensino fundamental aprender a programação, idiomas, arte, robótica dentre outras. Elas são o que de mais inovador pode sair de uma ideia ou uma pergunta. Estamos nos afastando desse ensinamento básico - Mateus 19:14 - Então disse Jesus: “Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas”. A Inovação, a capacidade criativa vem dessa mente inquieta, dessa esponja pelo aprender e “bulir em qualquer biloto (expressão cearense para identificar um botão)”. Nossas academias e metodologias precisam de “UM CURSO DE JOVEM”.



Gostaria de contar uma história real onde vou omitir datas, nomes etc. Um comerciante do interior não sabia ler nem escrever, mas sabia contar dinheiro, fazer” a prova dos nove (ou também conhecida como noves fora, é um método para verificar erros realizados nas quatro operações básicas). Esse agricultor conseguiu montar um império, ao seu modo. Começou pequeno e depois já velho tinha 4 (quatro) armazéns de distribuição, 3(três) mercadinhos, 12 caminhões e empregava umas 200 pessoas. Tinha três filhos um advogado e dois administradores que assumiram os negócios do pai quando este se sentiu cansado para continuar tocando o mesmo. Em menos de dois anos as empresas estavam quase quebrando pois os filhos não estavam conseguindo falar a linguagem desse mundo ou interagir entre os mundos do negócio, mesmo com toda a formação. O pai retornou aos negócios e hoje ele tem uma grande empresa com 30 armazéns, mais de 300 mercadi- nhos, mais de 3.000 caminhões e carros, etc. E agora os filhos e o pai administram juntos os negócios que todo dia só cresce. Logicamente que de forma romantizada, ou não, apresentei essa historinha que tem muitas MORAIS, repleta de interpretações diversas, dentre outros. Mas o que desejo fortalecer com essa pequena história é que é necessário misturar experiências, misturar saberes, misturar o mundo para buscar novos sabores e resultados. O mundo de nossas gerações não é mais simplesmente o mundo do trabalho como foi para muitos dos que hoje estão na faixa dos 40 (quarenta) ou mais. É um mundo que exigirá de nós habilidades e capacidades além dos bancos da academia. É necessário que desde pequenino, nas escolas, em casa, nos jogos, etc tenhamos educação financeira, educação para os NEGÓCIOS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), pois devemos fazer negócios para o MUNDO.