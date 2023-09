Lógica de programação para crianças

Para repassar o conhecimento, professoras da unidade participaram por uma capacitação presencial e depois tiveram acesso a uma plataforma EAD criada pela startup Estudo.Digital, do Grupo UTEI. “Hoje com a velocidade que a tecnologia avança, é essencial que as novas gerações sejam preparadas para a nova era da inteligência artificial.

O modelo pedagógico adota atividades inicialmente analógicas com brincadeiras que estimulam o entendimento da lógica de comandos e ações. Conforme as crianças evoluem no entendimento, elas passam para as aulas digitais. Atualmente o infantil cinco tem evoluído nas aulas digitais com a utilização de notebooks.

Crianças de uma creche no bairro Farias Brito, em Fortaleza, estão aprendendo algo incomum para a idade delas. Os alunos do infantil dois ao infantil cinco da creche Tiradentes aprendem de forma lúdica sobre lógica de programação.

Essa metodologia de ensino foi criada especificamente para crianças a partir de dois anos. Esse novo conhecimento no universo infantil visa facilitar o desenvolvimento cognitivo dos alunos e conscientizar os pais sobre como deve ser o contato dos filhos com a tecnologia. Eles aprendem sobre programação brincando.”, destaca Helton Uchoa, cofundador da startup Estudo.Digital e CEO do Grupo UTEI.

Entre outros benefícios para a aprendizagem dos alunos, a didática com programação tem o objetivo de educar as crianças a conviverem de forma saudável e produtiva com as novas tecnologias, principalmente as disponíveis pela Internet. A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) orienta o uso de telas (celulares, tablets e computadores) na infância da seguinte forma: crianças de 0 a 2 anos: não é recomendada a exposição; 2 a 5 anos: no máximo uma hora por dia; 6 a 10 anos: no máximo duas horas por dia.

Para a especialista em neuropsicologia, Danielle Albano Silva, o uso ilimitado de telas na infância poderá desencadear danos ao desenvolvimento cognitivo e social, culminando, por exemplo, em: transtornos de ansiedade e alimentares; irritabilidade e dificuldades em relação ao sono e sedentarismo.