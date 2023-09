Helv ganha Prêmio OSE de inovação tecnológica no setor elétrico

O projeto "Monitoramento de sistemas críticos em hospital terciário" desenvolvido no Hospital Estadual Leonardo Da Vinci (Helv), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) gerida pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), ganhou o primeiro lugar na categoria Inovação Tecnológica do Prêmio OSE (O Setor Elétrico), promovido durante a 44º edição do Circuito Nacional do Setor Elétrico (CINASE).

A premiação foi realizada na noite desta terça-feira, 12, no Centro de Eventos do Ceará. O projeto monitora em tempo real, por meio de microcontroladores, sensores de pressão digital e sensores de medição de ar ambiental, parâmetros críticos, como qualidade do ar, pressão de gases medicinais e outros fatores ambientais vitais para a saúde dos pacientes.

Os dados coletados são enviados para uma plataforma de visualização online, podendo ser acessado em tempo real ou com o histórico. O coordenador de manutenção predial do Helv, Jamil Kerbage, desenvolvedor do projeto, explica que o projeto inova em diferentes frentes, como inspiração na nacionalização de tecnologias, na contribuição para a eficiência energética e na segurança do ambiente hospitalar.