Cubos Academy apresenta "Emy'', IA com mentoria para programadores

Diferente das inteligências desse tipo disponíveis no mercado, a Emy tem como principal diferencial acompanhar os vídeos e aulas dos cursos. Dessa forma, o usuário pode habilitar a leitura da tela hospedada no ambiente de aprendizado da edtech, o que permite a análise e auxílio do aluno sem a necessidade de enviar os comandos via chat.

“Essas inteligências generativas já fazem parte da vida das pessoas. Pedir para que os alunos não utilizem essas ferramentas não é efetivo. Por isso, estudamos como resolver essa problemática, já que muitos estudantes estavam recorrendo a essas IAs e comprometendo o processo de desenvolvimento técnico de códigos. Agora, os alunos da Cubos Academy podem utilizar a mentoria da IA, uma ferramenta muito mais efetiva e completa que não compromete o processo de aprendizado’’.

A IA desenvolvida pela escola teve como principal desenvolvedor Guilherme Bernal, um dos fundadores da Cubos Academy e também programador que contribuiu para a criação da linguagem de programação Crystal. O especialista em códigos adaptou soluções disponíveis no mercado para garantir uma experiência personalizada no processo de aprendizado em programação.

“Como especialista, entendo que as pessoas aprendem de formas diferentes e, por vezes, apenas o vídeo e exercícios não bastam. Essa IA segue uma filosofia já presente na Cubos Academy, a metodologia (a Live Help) que fornece materiais gravados junto com o acompanhamento assíduo de instrutores e monitores para oferecer essa experiência mais próxima. Agora a IA também desempenha esse papel, ajudando cada pessoa a estudar no ritmo dela, do jeito dela’’, ressalta Bernal.

A tecnologia inovadora pode revolucionar a forma como as pessoas aprendem programação. Além disso, ajuda a resolver uma das principais dores pós a difusão das IAs, a dependência criada por essas ferramentas e o atraso no aprendizado desses profissionais em formação. A mentoria com IA é capaz de fazer a leitura do conteúdo junto com o usuário, apontar erros e indicar pontos que devem ser aprimorados.

“Recebemos muitos testes para bolsas de estudo feitos exclusivamente por inteligência artificial. Nossos especialistas conseguem identificar isso e, nesse processo, acabamos desqualificando muitos candidatos. Não queremos que as pessoas acreditem que a IA pode substituir os programadores, por isso, não empenhamos em criar uma inteligência que de fato ajude esses profissionais e não sabote o processo de aprendizado. Além disso, embora essa nova ferramenta seja incrível, ela não substitui de forma alguma a mentoria de professores e especialistas que oferecemos’’, enfatiza Gabriela Cairo, head pedagógica da edtech.

A mentoria com IA já está sendo utilizada pelos alunos da Cubos Academy e conta com uma taxa de aprovação 96%. A inteligência generativa continuará sendo adaptada ao decorrer do uso dos estudantes e em breve deve disponibilizar ainda mais funções. Entre as inúmeras possibilidades de uso, o aluno pode pausar o vídeo e perguntar sobre algo que está vendo na aula, como por exemplo “o que esse código faz?” ou “me dá um exemplo diferente desse que o instrutor falou”. Além disso, é possível pedir anotações sobre as aulas, resumo sobre as explicações e demais comandos personalizados.