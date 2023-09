Global Tech Trends Survey 2023 da Equinix e os dados para o futuro

O GTTS 2023 é um estudo que reúne as opiniões de 2.900 tomadores de decisão globais de TI sobre os desafios e oportunidades que enfrentam ao implementar estratégias tecnológicas inovadoras no complexo clima econômico e geopolítico de hoje.

Em relação ao Brasil, 68% dos entrevistados disseram que sua equipe de TI cresceu nos últimos anos. Para o próximo ano, 29% preveem um crescimento entre 10% e 25% no tamanho da equipe, enquanto 26% preveem uma expansão de até 10% ; 16% esperam chegar a mais de 25%.



Victor Arnaud, diretor geral da Equinix no Brasil, ressaltou que é importante que a força de trabalho acompanhe a evolução das novas tecnologias. Embora alguns times de tecnologia tenham passado recentemente por um processo de enxugamento, os dados sugerem que as equipes de TI em geral ainda estão crescendo para atender à demanda por operações e segurança de sistemas cruciais.



"No Brasil, as principais necessidades do setor de TI estão em técnicos de TI, computação em nuvem, inteligência artificial e machine learning, e proteção de dados", disse. Nesse contexto, a busca por talentos se intensifica à medida que as organizações precisam de especialistas para impulsionar seu progresso em questões de sustentabilidade, uma área que está mudando as habilidades necessárias para atender às novas exigências de negócios. Para se ter ideia, 87% dos executivos disseram que reduzir o impacto ambiental de seus negócios está entre suas prioridades até 2023.



O estudo também aponta que, no Brasil, entre as cinco principais ameaças ao sucesso dos negócios, quatro estão relacionadas a habilidades digitais: vazamentos de dados, ataques cibernéticos, explosão de dados e desafios de trabalhar com cadeias de suprimentos digitais mais complexas, além do cumprimento de metas de sustentabilidade.



No entanto, a escassez de habilidades digitais também se estende além das equipes de tecnologia e, para enfrentar esse desafio, a Equinix conta com programas de treinamento, atualização e transferência de conhecimento, como o Career Pathways ou o Athlete Career Transition (ACT), estratégias de negócios projetadas para expandir e diversificar os pools de talentos. Além disso, a empresa também criou a The Equinix Foundation, organização que faz parcerias com empresas líderes para promover a inclusão digital, desde o fornecimento de acesso à tecnologia e conectividade até o desenvolvimento das habilidades necessárias para carreiras em tecnologia.



No Brasil, a Equinix apoia o Cloud Girls, projeto que tem como objetivo incluir cada vez mais mulheres no mercado de tecnologia. Este trabalho é feito através de ações como Meetups mensais, workshops e mentoria. A ação mais recente foi a visita de 18 meninas a um dos data centers da Equinix em São Paulo, onde puderam aprender mais sobre o setor. "Somos extremamente gratos à Equinix por nos apoiar tanto. As pessoas que passaram pelo SP4 são unânimes em elogiar a qualidade da estrutura e dos serviços", diz Juh Fernandes, do time Cloud Girls.