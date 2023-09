Microsoft no painel sobre DREX no Blockchain Rio Festival

A Microsoft anuncia a participação do Blockchain Rio Festival, maior evento de Blockchain e Web3 da América Latina, que acontece entre os dias 12 e 14 de setembro de 2023, na ExpoMag, no Rio de Janeiro. Os executivos João Aragão, especialista de Tecnologia de Serviços Financeiros da Microsoft para América Latina; Juliana Begnami, estrategista de tecnologia da Microsoft Brasil; e Renata de Almeida, diretora de contas da Microsoft Brasil, participam do painel “Pilotos do Real Digital” ao lado de George Marcel, especialista de inovação do banco Bradesco; de Davi Cunha, CEO e Co-founder da Trust Tecnologia; e de Jorge Borges, diretor comercial de Latam da Fireblocks.

Esta sessão acontece no palco BlockChain Insights no dia 13 de setembro às 15h50. Abordarão a parceria entre Microsoft e o Bradesco para apoiar o desenvolvimento do projeto-piloto do Real Digital (DREX) e a transformação digital do setor financeiro, além de outras ofertas de tokenização e modelos de negócios, que contam com o apoio da Fireblocks na parte de segurança.

O DREX é o projeto do Banco Central (BACEN) de moeda digital de um banco central (conhecida pela sigla CBDC). A solução é baseada em DLT (Distributed Ledger Technology), que fomenta o uso de blockchain. O objetivo é apoiar pequenas e médias empresas agrícolas a expandirem seus negócios e acessarem mercados de capitais globais ao fazerem transações internacionais mais facilmente, além de terem suporte e interoperabilidade entre moedas, e com o PIX.