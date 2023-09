Casa da Caridade sofre pane elétrica e pede ajuda

A Casa de Caridade é uma instituição filantrópica do Grande Jangurussu e pede ajuda em vaquinha virtual

A Casa de Caridade, uma instituição filantrópica do Grande Jangurussu, com forte atuação em projetos sociais, atendendo crianças, idosos, adolescentes, mulheres grávidas, moradores de ruas, pessoas com compulsão e outros tipos de vulnerabilidade, precisa de sua ajuda.

“Semana passada tivemos um curto na nossa parte elétrica, com um princípio de incêndio, foi correria, mas ninguém se feriu, porém a casa é enorme e muitos projetos acontecem em paralelo. Ocorre que comprometeu boa parte da nossa parte elétrica. Temos voluntários engenheiros e eles fizeram um levantamento. A mão de obra mais material para custear a reparação está orçada em R$ 50.000,00”, relata Érika Paiva, uma das fundadoras da casa.

Caso queira ajudar, o PIX é [email protected] e há uma “vaquinha online” disponível no “vakinha”. Clique aqui para ajudar.