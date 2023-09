Artigo: INTERNET-EATRO

Clik. Eu me conecto. Clik. Eu te conecto. Clik. Me link. Me linko na net. Dois corpos não ocupam ao mesmo tempo um lugar. Mas na net dois ou três ou quatro ou centenas ou milhares de não-corpos ocupam ao mesmo um não-lugar. Este não é um lugar. Este é o não-lugar, o deslugar. Aqui, as fronteiras são quebradas. Tanto as fronteiras do espaço quanto as fronteiras do tempo e da corporeidade. Aqui veias e artérias são cabos e fios por onde corre a corrente não-sangüínea do ser humano pós-biológico. Aqui, a virtualidade, a virtualização da experiência sem a organicidade do corpo, sem a materialidade do espaço, sem a linearidade do tempo. Aqui se tem o humano em seu processo de desconstrução orgânica, na construção de uma nova organicidade. Há aqui um corpo sem órgãos, um corpo imaterial, sem peso, sem espessura. Apenas a medida da sua telepresença na tela plana. Eis o ser humano convivendo com o seu duplo eletrônico. Eis na tela a tecno-genética. Esta mutação cria um novo habitat, uma geografia virtual, uma caverna de rochas hipergráficas com inscrições e desenhos neo-rupestres na tridimensionalidade de abismos infinitos.

Dá-se o contato sem suor, sem calor. Pessoas são personas, personagens de si mesmas, nomes fictícios, nick names ou não, rostos inventados ou sob filtros de imagem, em um mundo múltiplo e efêmero de um ciberespaço. É a interconectividade, a interação infoviária dos sujeitos e de suas máscaras. É tudo desvão, é tudo devir, é o devirtual de ir e de vir. É só abrir e acessar que será, e migrar e aí mirar que a miragem há de vir. Vai, vai vir, há de vir. Há devir.

No labirinto, o fio da infovia me envia. Viajo de rede, em longa e tortuosa navegação. Viajo à toa, na proa da minha mão. Daqui, da minha bat-caverna, meu corpo se desloca e eu me afasto da minha saudosa maloca. Meu corpo não se finca; meu corpo se linca. Sou homo digitus, apenas olhos e dedos e a alma de vidro na tela. Na tela, meu corpo internético se desmantela. Na tela, meu corpo cibernético se enfia e se alonga e se amplia. Aqui meu corpo se descorporaliza. Aqui meu corpo sem locus, sem topus, sem sangue, sem epiderme, sem ossos, se re-arquiteta e se virtualiza. Não é mais um corpo que um outro corpo visualiza e que performático se agita mas um corpo que se digita e que se desmaterializa quando se deleta. É agora um corpo digital, corpo-meta, versão metaverso, imerso na navegação da informatização.

No princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne. Agora, pelas profanas escrituras da net, a carne se faz Verbo. Bem-aventurados os alfabetizados, os não-analfaBytes. Net, versículo dois: bendita sois, oh, palavras, palavras conexas e complexas do vasto lastro do laço da rede de arrasto, em deleuzeano rizoma, numa deleuzeana cyber zona, cyber zona que se conecta a outra complexa cyber zona quando o internauta aponta seus dedos fálicos e suas falanges se agitam com toques nas teclas. Aqui, agora e afora estamos nós atrelados à tela, com o olho de lince no lance. Então, vem me ver, voyeur, na windows-janela indiscreta. Aponta pro meu corpo a tua seta e com o teu michelangelesco dedo me toca e faz de conta que te embioca no meu corpo de vidro, no vídeo, na cistina capela da tela. Eu sou um Deus argonauta que pode estar start ao mesmo tempo em todos os lugares, um Poseidon internauta que pode navegar todos os mares. Me acessa, me acessa! Depressa, depressa! Clic. Clic.Clic. Clic. Clik. Clik. Clik.

Enter. sertão-mar@terra do sol.com. Aqui. É aqui, em meio às adições de tradições, que agora se instauram as inovações da genética digital que tem como índice e ícone o avatar daquela escultural ameríndia, a brasilíndia Iracema, a iracemusa do atlântico iracemar, a bela e bélica ameraba das tabas dos Tabajara, a nossa Iracemãe que se faz a placa-mãe da nossa pólis. Hoje a sua bolsa d’água se rompe para que essa indígena virtual possa dar à luz e dar-se à luz. Fiat lux – faça-se a luz pra que nossa iracemater possa, pelas vias remotas, parir o futuro. E o futuro é agora quando os viramundos se conectam. Sejamos, então, realistas e façamos sempre o impossível. Porque é possível revirar o mundo, viramundo, mas para revirar o mundo navegar é preciso. Clik, clik. clik. Enter, inter.

Dessa babélica maloca de ângulos retos e curvas, vias paralelas e transversais, os fios que se labirintam na infovia entrelaçam big brothers em big closes. Nessa Fortaleza tão frágil conexões estão, então, devassando fossos para acessar telepresenças em interação infoviária. Inter-tribos de internautas adicionam online as lonjuras de labirintos suburbanos às lonjuras de outros labirintos inter-urbanos. E assim fulanos e fulanas se enredam, desbravando territórios, destravando os territórios, desterritorializando periferias, instaurando as periferias em novos centros, em movimento exocêntrico: a Vila do Mar na Vila Peri , o Pirambu no Papicu, o Tauape no Tabapuá, o Itaperi no Araturi, a Parquelândia na Aerolândia, a Manibura no Benfica, o Conjunto Ceará na Barra do Ceará, a Aldeota no Bom Jardim, o Bom Futuro na Praia do Futuro, o Bonsucesso no Papicu, a Itaoca na Varjota, o Curió no Cocó, o Guajeru na Guararapes, a Mecejana no Meireles, o Antônio Bezerra no Edson Queiroz, o Padre Andrade no Dionísio Torres, a Serrinha na Beira-Mar, a Floresta no Cais do Porto, a cidade 2000 no João XXIII, a Lagoa Redonda na Praia de Iracema e tantas outras paragens dessa nossa provincianópole, atlântica capital da Seca.

Daqui traçamos trilhas virtuais e na tela do monitor vão surgindo pessoas e personas que a câmera-jack estripa, retalha e o visor da câmera detalha revelando a pele de tele do tecno-convívio. Estão tão longe e tão perto esses que teclam, teclam, teclam e se deslocam. São Hermes-Exus esses internautas que nessa cosmopolita província digitam palavras em neolínguas de gramática fonética, de fonética informática. São de multimídia, interfaces, simulacros, look , e-book e até hakers e haters.