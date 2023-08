O Assaí e a inteligência de dados  

O Assaí Atacadista declara mais de seis anos de experiência na aplicação de Inteligência de Dados como pilar estratégico na tomada de decisão, e diz ter colhido resultados significativos em diversas frentes, desde sua expansão nacional até melhorias na experiência do(a) cliente.

O Atacadista, que atualmente possui mais de 30 milhões de clientes que passam por suas mais de 270 lojas todos os meses, usa a Inteligência de Dados para mapear soluções estratégicas e impulsionar seus negócios.

“Desde 2017, quando adotamos o BI como um padrão na Companhia, tivemos muitos retornos positivos, o que engloba desde insights no atendimento ao(à) cliente até a otimização da produtividade das equipes. Ou seja, com o cruzamento de dados e a leitura analítica dessas informações, conseguimos prever quais são as condições mais apropriadas para ações e contato com o(a) consumidor(a), além de também compreendermos as melhores estratégias de ações promocionais e suas ferramentas, como no caso da Campanhas de Aniversário realizadas anualmente”, conta Rodrigo Callisperis, Diretor de TI do Assaí.