MD2 e a adequação à LGPD do Beach Park

A MD2 Consultoria, especializada em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e o Beach Park firmam parceria para aprimorar os processos de gerenciamento de dados e atender à nova legislação. Em um ano, o trabalho conjunto já garante a automatização de cerca de 80% dos processos, nos diz a empresa.

O MD2 Quality Manager, desenvolvido pela MD2, atua na jornada de governança de dados permitindo o mapeamento de processos de negócios, o fluxo de dados e a gestão de informações confidenciais, facilitando o gerenciamento e a análise de dados de maneira eficaz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos muito satisfeitos trabalhando com a MD2 neste projeto. A solução nos ajudou a automatizar cerca de 80% de nossos processos de análise de risco e nos forneceu melhores ferramentas de gerenciamento e análise de dados", explicam Raquel Tamos e Ívina Pimentel, analistas de privacidade de dados LGPD do Beach Park. “Este mercado está crescendo rapidamente em Fortaleza. É tranquilizante podermos contar com soluções confiáveis de gerenciamento de dados para garantir a conformidade com a LGPD e a proteção de dados para nossos hóspedes e funcionários”, ressaltam.