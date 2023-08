Sou Energy inova na fixação em PRFV

Solução a ser apresentada na Intersolar South America 2023, a Sou Energy desenvolveu estruturas de fixação em PRFV (Poliéter Reforçado com Fibra de Vidro) projetadas para o mercado fotovoltaico.

"Estamos muito entusiasmados em apresentar, para todo o mercado, nossas exclusivas estruturas de fixação em PRFV durante a Intersolar 2023. Temos soluções para telhados cerâmicos, metálicos e também para solo. Essa inovação representa um marco no setor solar brasileiro. Nossa tecnologia trará enormes benefícios para o mercado solar na GD e GC, como também ajudará muito nos projetos das plantas de hidrogênio verde", afirma o diretor comercial e de marketing da Sou Energy, Mário Viana.

Primeira no Brasil a desenvolver e fabricar perfis especificamente projetados para o mercado fotovoltaico neste material, a Sou Energy oferece 25 anos de garantia. Suas estruturas proporcionam maior economia e agilidade nas instalações.

A Sou Energy anuncia presença na Intersolar South America, entre os dias 29 e 31 de agosto no Expo Center Norte, em São Paulo. E em seu stand a empresa vai apresentar suas estruturas destinadas à fixação de painéis fotovoltaicos. O material utilizado na fabricação dos perfis é similar ao utilizado pela NASA em suas estruturas de fixação dos painéis solares nas estações espaciais e se destaca por sua durabilidade e resistência.

A atual capacidade produtiva da Sou Energy permite atender a 1 GW de potência instalada de painéis, e a empresa planeja dobrar a produção até o final do ano de 2024. A fábrica conta com um maquinário pioneiro no Brasil, capaz de produzir 3.700 quilômetros de estrutura por ano, o que seria suficiente para cruzar o Oceano Atlântico e ligar Fortaleza à África.