Empreender com propósito: o caso IGC

O Hackmed Conference 2023 acontece hoje em São Paulo e tem a participação do cearense IGC (Instituto de Gestão e Cidadania).

Acontece hoje em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças, o Hackmed Conference 2023. Trata-se de um evento com periodicidade anual voltado para líderes, gestores e interessados em discutir “as principais tendências do mercado da saúde”. Por tendência nos dias de hoje, o que pensamos? Isso, tecnologia fundamentalmente, embora não exclusivamente.



Tecnologia de forma transversal, nas mais várias formas de aplicá-la nas soluções dos mais diversos desafios. E o cearense IGC (Instituto de Gestão e Cidadania) participa como palestrante com o tema “Empreendedorismo com Propósito: O Case do Instituto de Gestão e Saúde”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por propósito entenda tudo de mais importante que nos move - gancho importante para o tema geral do evento: “Como levar os avanços da medicina e da inovação em saúde para os diferentes Brasis”. Perceba a quantidade de ganchos. Um deles merece destaque: os muitos Brasis. Que é um paradigma histórico para o qual devemos olhar.