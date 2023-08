XX Seminário de Educação - Edu Summit em Fortaleza

O XX Seminário de Educação - Edu Summit pretende receber cerca de 1.300 participantes interessados no aprendizado e desenvolvimento profissional. O evento trará palestras, workshops práticos, mesas-redondas e diversas atividades interativas, buscando "um ambiente propício para networking e o estabelecimento de parcerias, promovendo colaboração e sinergia entre os participantes".

O seminário também marca as comemorações dos 80 anos de fundação do Sinepe-CE, uma das primeiras entidades representativas da área educacional no Brasil. O Edu Summit contará com a presença de 26 palestrantes, incluindo:



Fabrício Carpinejar

Monja Coen

Tânia Queiroz

Patrícia Boy

Marcelo Paz