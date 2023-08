TecToy, muito além do videogame

O Pense Bem Notebook da TecToy é equipado com o Windows 11 Home integrado, processador Intel® Celeron®, tela Full HD com resolução de 1920 x 1080, 4 GB de memória RAM e 128 GB de SSD. O Pense Bem Mini PC, pesando apenas 127 g, possui capacidade para decodificar vídeos 4K HD, além de ser adequado para aplicação em cenários de automação comercial. Já o Pense Bem Tablet conta com Windows 10 e processador Intel Gemini-Lake. Apresenta-se com a solidez de um corpo de metal, um painel LCD G+FF Full-laminated com resolução de 1920 x 1200 em alta definição.

"Nos encontramos em um mundo em constante evolução tecnológica, onde a busca pelos melhores equipamentos para nossos clientes é necessária. A TecToy, já conhecida pelos videogames que marcaram gerações, agora surpreende novamente com produtos que impactarão o dia a dia daqueles que buscam aumentar sua eficiência através da tecnologia. A ascensão do trabalho remoto e do ensino online trouxe consigo a demanda urgente por equipamentos de informática confiáveis. Com uma diversidade de dispositivos, estamos prontos para atender às necessidades individuais de cada pessoa", explica o CEO da TecToy, Valdeni Rodrigues.

Para a linha de áudio, a TecToy apresenta o Sound Toons, composto por oito modelos e disponíveis em quatro formatos de animais: arara (FEFO), cachorro (LULU), coruja (JUJU) e alce (FANI). As caixas de som são sem fio e proporcionam conectividade via Bluetooth, além de oferecer potência estéreo de 3W RMS. Vale ressaltar que é possível sincronizar até duas caixas de som e microfone, tornando-as ideais para atendimento de chamadas, por exemplo.

Ainda no portfólio de áudio, a marca disponibiliza os eletrônicos com designs mais convencionais, tais como o Xloud, XBuddy L e S e XPeaker. A caixa de som XLoud possui uma potência estéreo de 5W RMS, também com conectividade Bluetooth e uma duração de bateria superior a 8 horas.

O XBuddy L, um fone de ouvido sem fio, vem acompanhado de um case exclusivo com tampa, design moderno e abertura lateral reforçada. A conexão Bluetooth 5.0 confere maior velocidade de pareamento com diversos aparelhos, garantindo maior liberdade para aproveitar. A bateria oferece autonomia de 3 horas de uso contínuo e 20 horas com recarga. Já o modelo S desta linha, apresenta a classificação IPX4, tornando-o resistente a respingos d’água e adequado para uso em dias chuvosos ou durante atividades físicas.

A XPeaker se destaca por sua tecnologia avançada de aprimoramento de graves, garantindo que músicas e filmes ganhem uma dimensão sonora mais rica.