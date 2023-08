NSFOCUS: metade dos ataques são direcionados às aplicações

Atualmente, 70% dos ataques DDoS gerados no mundo são direcionados à camada de aplicação, segundo relatório da NSFOCUS, além da alta constante no número de ofensivas DDoS (273% de 2021 para 2022).

Com esse cenário, a NSFOCUS lança no Brasil e toda a América Latina o seu novo portfólio voltado para o mercado de Enterprise, com o objetivo não somente de proteger as aplicações e APIs, como também dar visibilidade para qualquer vulnerabilidade que surja frente ao que a empresa tenha exposto na internet.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a expectativa de crescer 38% até o final deste ano, pois além de manter os produtos já oferecidos para instituições financeiras e públicas e provedores de serviços, a empresa abarcará também soluções para e-commerces, instituições de ensino, varejo, indústria e saúde, sendo que os dois últimos ainda são inexplorados pela marca.

Segundo André Mello, vice-presidente da NSFOCUS para América Latina, a previsão é que o maior número de novos clientes venha dos setores de e-commerce e instituições financeiras. “De acordo com alguns estudos nossos na América Latina, são os dois mercados que possuem maior exposição ao risco de ataques, ao mesmo tempo em que são duas das áreas que mais investem em segurança”, ressalta Mello.

O pacote de novos serviços inclui Cloud DPS (DDoS Protection Services), Cloud WAAP e EASM, com possibilidade de personalização dos portais de acesso ao cliente de acordo com a necessidade, gestão centralizada e integração entre os produtos, algo inédito no Brasil e que agiliza todo o processo para o time de segurança e para uma tomada de decisão ágil.