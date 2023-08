Web 3.0. Desafios e impactos

O tema Web 3.0 tem sido cada vez mais abordado e comentado, mas você sabe o que é isso e quais são os seus impactos? O termo 'Web3' foi criado por Gavin Wood em 2014, mas ganhou força a partir de 2021, com a revolução das criptomoedas e DeFi (finanças descentralizadas). Também chamada de Web3, essa é a terceira geração da internet, que é alimentada pela tecnologia blockchain.

Um exemplo das mudanças está na formação e capacitação de profissionais no país, após a aprovação pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) da primeira pós-graduação em blockchain e criptomoedas do Brasil, considerando que as criptomoedas não são moedas digitais, mas também como força motriz para aplicativos descentralizados (dApps) no ecossistema Web3.

A posição de destaque do Brasil no mercado de criptomoedas da América Latina fica claro no relatório da Chainalysis, que aponta o país como o maior da região em termos de adoção de criptomoedas e sua potência em relação à Web3.

“A Web3 é caracterizada por sua natureza descentralizada, o que permite uma maior propriedade e controle dos usuários sobre suas próprias informações online. Ela é vista como uma internet onde, além de participar, o usuário é o dono daquilo que está utilizando, com poder de decisão”, destaca o professor de MBA da FGV, Kenneth Corrêa, especialista em novas tecnologias, inteligência artificial e metaverso.

A expressão Web3 esteve entre as mais comentadas na internet no ano de 2022, junto com Metaverso e NFT. Kenneth explica que “os três são conceitos-chave que estão moldando o futuro da internet e têm ligações bastante fortes um com o outro. Todos eles apontam para uma internet mais personalizada e interativa (Web3), onde os usuários podem interagir em espaços virtuais imersivos (Metaverso) com propriedade verificável de itens e experiências únicos (NFTs)”.

Quais são as principais características da Web 3.0?