Instituto Atlântico agora é Unidade Embrapii 

O marco do lançamento do Instituto Atlântico como unidade credenciada da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) acontece na manhã desta quarta-feira, 09 de agosto, em evento na FIEC com a participação de Luan Saldanha, especialista em inovação industrial da Embrapii.

O lançamento conta com um painel sobre Inovação Industrial com as participações de Luiz Alves, Gerente de Inovação e Novos Negócios do Atlântico; Ricardo Batista, Gerente Corporativo de Arquitetura e Inovação Digital da M. Dias Branco; Tarcísio Bastos, Gerente de Inovação e Tecnologia do SENAI); e de Henrique Pereira, Gerente de Inovação e Excelência Tecnológica da Aço Cearense.

Em junho último, foi assinado o contrato que estabeleceu o Instituto Atlântico oficialmente como Unidade Credenciada Embrapii. Com o credenciamento, a instituição pode coinvestir na área de Manufatura Inteligente em empresas que possuem enfoque voltado à inovação, auxiliando na validação e execução de projetos, permitindo que eles ultrapassem a fase de ideias e se convertam em soluções práticas.