Carta ao Ether

por Bitso e comunidade cripto



Querido Ethereum:

Ontem, dia 30 de julho você completou 8 anos e, em tão pouco tempo, você cresceu e amadureceu muito. Deu passos na criação de aplicativos e organizações revolucionando o mundo cripto pela sua abertura e funcionalidade. Seu criador, Vitálik Buterin, é um programador e especialista em criptomoedas, cuja maior contribuição no mundo de software aberto foi idealizar uma nova maneira de unir finanças com tecnologia.

Você veio para revolucionar o setor, oferecendo transparência e confiança aos seus maiores fãs. Seu conceito de contratos inteligentes garante que os fundos e dados pessoais sejam rastreáveis a todo momento. Entre as possibilidades que se tornaram realidade está a criação do Token não Fungível (NFT), a maioria dos quais usam sua plataforma e facilitam a criação, compra e venda de obras de arte e criações digitais colecionáveis.

Por isso, preparamos para você uma festa surpresa com tema de super-heróis, já que nesses oito anos muitos personagens e marcas populares lançaram NFTs compatíveis com você. Milhares de pessoas no mundo querem ter algum desses tokens e avatares, o que também significa ser parte da sua história.

Mesmo que a maioria das pessoas te conheçam pelo seu nome completo, Ethereum, popularizamos o ether ou ETH para nos referir apenas a sua criptomoeda. Você demonstrou que é muitas coisas: uma plataforma, uma criptomoeda, aceita contratos inteligentes e até inventou sua própria linguagem, Solidity. Com o ETH ou ether é possível fazer e receber pagamentos em tempo real, trocar moedas com outros tokens e até ganhar juros. Você já tem a segunda criptomoeda mais popular depois do bitcoin. Quando chegou ao mercado valia 31 centavos de dólar, e hoje vale mais de 1.900 dólares.

Os eventos que você provocou foram de grande impacto, como a substituição da Prova de Trabalho (PoW: Proof of Work) pela Prova de Consenso (PoS: Proof of Stake) para verificar as transações da blockchain. Esse sucesso, conhecido como The Merge, significou um aumento na velocidade das validações, além de uma diminuição importante no consumo energético e na dificuldade de execução. Buterin afirma que houve uma redução no uso de energia de Ethereum em 99.988% e suas emissões de dióxido de carbono em 99.992%.

Por mais que oito anos de vida possam parecer pouco, no mundo tecnológico isso implicou na adoção de mudanças e avanços que nos permitem hoje realizar, em média, 990.200 transações diárias em Ethereum, e existem mais de 96 milhões de carteiras digitais que possuem alguma fração de ETH. Nada mal né? O que te falta alcançar?

Você soube como nos conquistar e nos fazer acreditar em você. Tenha um feliz aniversário, Ethereum!



Com carinho,

Bitso e a comunidade cripto do mundo todo