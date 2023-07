A IA pode ser muito competente em desinformar

Tiago Magalhães é Head de educação corporativa da Moldsoft Academy

O escândalo envolvendo o Facebook e a empresa de consultoria Cambridge Analytica, que veio à tona em 2018, tornou evidente a imensa capacidade de influência política que a tecnologia da informação pode proporcionar. Dados pessoais de milhões de usuários da rede social foram coletados sem seu consentimento e utilizados para criar perfis psicológicos que orientaram o direcionamento de anúncios políticos personalizados.

Ou seja, cada pessoa recebia as notícias em que mais provavelmente acreditaria, de acordo com seu perfil psicológico, o que ampliou significativamente o poder da desinformação. Acredita-se que essa estratégia impactou decisivamente as apertadas eleições de 2016 nos EUA, onde milhões de pessoas receberam fake news meticulosamente filtradas sobre a candidata derrotada Hillary Clinton.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Brasil, as campanhas de desinformação também tiveram grande relevância nas últimas eleições e provocaram danos significativos na gestão da pandemia de covid-19, promovendo tratamentos comprovadamente ineficazes e desacreditando as recomendações feitas por cientistas.

Com os avanços recentes da inteligência artificial generativa, a capacidade de promover desinformação tornou-se ainda mais robusta. Um artigo publicado na revista Science Advances destacou que o GPT-3, da Open AI - ferramenta disponível gratuitamente para qualquer pessoa - foi comparado ao desempenho humano na tarefa de escrever pequenos textos sobre temas controversos, como vacinas, mudanças climáticas e aborto. Surpreendentemente, o GPT-3 foi capaz de gerar informações verdadeiras de maneira mais fácil de compreender, além de informações falsas mais convincentes.

O artigo também revelou que, em média, os 697 participantes não foram capazes de distinguir entre os textos produzidos pela IA e os textos produzidos por humanos. Essa situação torna ainda mais desafiadora a luta contra a disseminação de desinformação, exigindo maior vigilância e capacidade de discernimento por parte dos usuários da internet e das plataformas de mídia social. Medidas de educação, verificação de fatos e regulamentações mais rigorosas são essenciais para mitigar o impacto negativo da desinformação em nossos processos democráticos e na vida social como um todo.