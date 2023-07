Serpro lança funcionalidade para eleições

O ProID é a solução de carteiras profissionais, que permite transformar as tradicionais versões impressas, em identidade digital. Mas agora há um avanço: a tecnologia desenvolvida pelo Serpro oferece um novo módulo especial para eleições, possibilitando ao cliente a condução dos seus processos internos de votação com a lisura e transparência necessárias.



"Com esta inovação, o ProID passa a atender a uma necessidade apontada por diferentes clientes do Serpro, simplificando a gestão de seus processos eleitorais internos, de acordo com suas especificidades e de forma segura", afirma o diretor de Relacionamento com Clientes da empresa, André de Cesero.

Eleições práticas e seguras

O novo módulo poderá indicar quais de seus eleitores estarão aptos a votar, definindo também um cronograma de acordo com seus normativos internos e processos. Os usuários receberão notificações em seus celulares com informações sobre a votação em questão, antes e no dia da votação, através de notificações no celular. O requisito essencial é que os usuários tenham suas carteiras profissionais digitais emitidas e ativas para participar.

O ProID possui o serviço de mensageria, que permite o envio de comunicados institucionais sobre o processo eleitoral e votações em curso aos portadores de carteira digital habilitados a participar. Além de indicar quais usuários estarão aptos a votar, a tecnologia assegura que somente estes, de forma pessoal, exercerão o direito de escolha, garantido pelo uso de reconhecimento facial prévio ao acesso das opções de candidatos ou chapas concorrentes.

Para os usuários, é um meio fácil e seguro para exercer o poder da seleção democrática de seus dirigentes, onde bastará abrir sua carteira digital, seguir as instruções indicadas e realizar a sua escolha de maneira segura, sigilosa e totalmente confiável.

O ProID

A tecnologia do Serpro garante a emissão de uma identidade profissional acessível via aplicativo de celular e que conta com a mesma fé pública de uma carteira tradicional. Uma das grandes vantagens é o poder de gestão que o cliente passa a ter sobre os documentos gerados aos seus usuários, podendo restringir, bloquear ou excluir um documento com efeito em tempo real, garantindo segurança ao portador e eliminando possibilidades de fraudes ou uso indevido.

O ProID é especialmente voltado para os conselhos de classe e suas seccionais, sendo oferecido também para demais órgãos públicos que possuem emissão de documentos próprios, como Ministérios e Defensorias Públicas, Tribunais de Justiça, Agências Reguladoras, prefeituras, secretarias estaduais, polícias (Civil, Militar e Federal), entre outros órgãos.