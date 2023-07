Prometendo agilizar o processo de concessão de crédito para o público que possui vínculo empregatício com as prefeituras dos interiores do Ceará, a Aptare Tecnologia criou o App Crédito, uma solução que permite a simulação de crédito e acesso rápido ao consignado.

Atualmente, o serviço está sendo utilizado nos municípios de Redenção e Acarape, no Ceará. “Com o crédito consignado, os moradores do interior encontram uma solução que antes parecia distante. Sem histórico de crédito ou garantias que muitas vezes são exigidas em empréstimos tradicionais, essas pessoas enfrentavam dificuldades para obter recursos financeiros. No entanto, o crédito consignado disponibilizado no App Crédito, utiliza a folha de pagamento dessas pessoas, que devem ser funcionários da prefeitura, como garantia, tornando-o acessível mesmo para aqueles sem um histórico de crédito sólido”, conta Vitor Vasconcelos, diretor da Aptare Tecnologia, empresa cearense que atua há mais de 12 anos no mercado utilizando tecnologia avançada.

O aplicativo possui taxas de juros mais baixas, o que permite parcelas que caibam no bolso do solicitante e evita o endividamento. Essa vantagem contribui para o controle financeiro e proporciona segurança e estabilidade aos beneficiários. “Com a nossa tecnologia para Core Banking Digital, as instituições de pagamentos, em parceria com instituições financeiras que regulam a operação de crédito, automatizam os processos de aprovação, monitoramento de pagamentos e cobrança, reduzindo assim o risco de inadimplência com ganho de tempo. Essa tecnologia gera análises inteligentes de perfil de risco e avalia de forma mais eficiente a capacidade de pagamento de cada cliente”.

Além dos benefícios diretos para os indivíduos, a liberação do crédito consignado também gera um impacto econômico positivo nas regiões rurais e interioranas.