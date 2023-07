Sophos lança solução de detecção e resposta para Microsoft Defender

A Sophos anuncia o lançamento do Sophos Managed Detection and Response (MDR) para Microsoft Defender. A novidade adiciona uma camada indispensável de proteção 24 horas por dia, sete dias por semana, ao pacote de segurança Microsoft de endpoints, gerenciamento de informações e eventos de segurança (SIEM), identidades, nuvem, além de funcionalidades contra violações de dados, ransomware e outros ciberataques.



“A tecnologia de segurança de baseline não é suficiente para derrotar invasores sozinha, principalmente aqueles determinados a encontrar uma maneira de atacar o alvo, como evidenciado nos casos que a equipe de resposta a incidentes da Sophos gerencia. Os cibercriminosos são extremamente persistentes e as empresas precisam de uma camada humana de segurança para conduzir buscas por ameaças, identificar comportamentos de golpistas que tentam burlar as ferramentas de segurança e agir para impedir ataques com maior velocidade e precisão”, explica Raja Patel, vice-presidente sênior de produtos e serviços gerenciados na Sophos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Em vez de forçá-las a remover ou substituir as tecnologias existentes, apoiamos as organizações com o que, como e onde precisam – independentemente das soluções de segurança que já usam. Para os parceiros de canais que oferecem opções de proteção da Microsoft, ainda há a oportunidade de garantir que os clientes estejam totalmente preparados e de maximizar o valor de suas implementações já existentes”.

O Sophos MDR para Microsoft Defender integra a telemetria de uma ampla variedade de ferramentas de segurança da Microsoft. Ao contrário de outras ofertas de MDR que limitam o suporte ao Microsoft Defender para Endpoint ou ao Microsoft Sentinel e fornecem recursos básicos de resposta a ameaças, a solução da Sophos fortalece o conjunto mais amplo de segurança da Microsoft, incluindo:

Microsoft Defender para Endpoint;

Microsoft Defender para Identity;

Microsoft Defender para Cloud;

Microsoft Defender para Cloud Apps;

Identity Protection (Azure Active Directory);

Office 365 Security e Compliance Center;

Microsoft Sentinel;

Office 365 Management Activity.

O Sophos MDR declara mais de 17 mil clientes de diversos tamanhos e setores, e é a solução melhor avaliada pelo Gartner Peer Insights e pelo G2.