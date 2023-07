Natura e MIBR anunciam parceria para inclusão e diversidade no e-sport

Além do apoio à plataforma de talentos WIBR (Women in Brazil) e a equipe de VALORANT inclusivo, a Natura será a principal patrocinadora do novo time de League of Legends do MIBR

A Natura, multinacional brasileira de higiene e cosmética, reforça sua presença na comunidade dos e-sports incentivando histórias relevantes. Para isso, um parceiro escolhido pela compatibilidade de princípios: a marca de beleza e o MIBR, organização de esportes eletrônicos com atuação no Brasil e no mundo, se unem para co-criar um cenário gamer mais inclusivo.

Natura e MIBR querem mostrar que “game é pra todo mundo” e já começam essa nova fase criando um time de League of Legends 100% formado por pessoas que se identificam com o gênero feminino e não binárias. O novo time terá 1 profissional a partir de uma peneira feita com players de LoL do Brasil todo - um projeto chamado “Feitas no Brasil”.

A Natura também apoiará o time de VALORANT inclusivo do MIBR e será embaixadora do WIBR (Women in Brazil), uma plataforma de talentos que se identificam com o gênero feminino e querem trabalhar com games. A relação entre as empresas será feita em modelo de co-criação e tudo será pensado para incentivar e encorajar cada vez mais a inclusão e a diversidade no universo dos games.

A parceria contará com 3 embaixadoras oficiais: as atuais influenciadoras do MIBR AthenaXis, que é streamer e influenciadora de Valorant; Yulla, streamer e influenciadora de League of Legends; e Vitorinha, que além de jogadora de League of Legends, é cantora e trará a música para o ecossistema de influenciadores da organização.

Denise Coutinho, diretora de Marketing Brasil da Natura, conta que “com esse projeto co-criado com o MIBR, a Natura estará presente no universo de games de forma consistente, com a intenção de transformar o cenário em um ambiente verdadeiramente inclusivo. Através de iniciativas que promovem o bem-estar, a autoestima e o poder da rede de relações, queremos construir uma nova história de empoderamento nesse universo”.



Além de uma relação de patrocínio

A marca Natura planeja estar inserida no dia a dia do Centro de Treinamento do MIBR, na vida e na rotina de players e creators que compõem a organização. A união conta com uma trilha consistente de conteúdos digitais que abraçam todos os canais da organização, das embaixadoras e do WIBR, posicionando a marca como apoiadora das iniciativas de inclusão no segmento.

“É um sonho duplamente realizado! Não só ver a Natura reforçar sua presença no universo de games, mas poder anunciar que essa jornada será feita através de uma parceria com a gente. A Natura é uma marca que compartilha nossos valores e propósitos. Temos orgulho da nossa brasilidade e acreditamos e investimos na inclusão e diversidade. Juntas, juntos e juntes, faremos história”, celebra Roberta Coelho, CEO do MIBR.



Feitas no Brasil

O Feitas no Brasil, novo projeto da organização, que irá descobrir o mais novo talento do League of Legends e selecionar 1 gamer para o novo time de LoL, é a representação máxima do pilar de co-criação entre Natura e MIBR. Todo o processo de seleção será registrado e transformado em uma web série, com o título de “Natura no game”, que irá explorar a construção da parceria entre as empresas, as visitas ao CT do MIBR e à fábrica da Natura em Cajamar, além da seleção de players até a escolha final. A Yulla, influenciadora do MIBR e nova embaixadora da marca, será a apresentadora e uma das juradas do Feitas no Brasil.

As seletivas para o programa começam no dia 10/07 e vão até o dia 03/08. A vaga é afirmativa, e apenas pessoas que se identificam com o gênero feminino e não binárias podem participar da ação. O objetivo é competir na próxima IGNIS Cup, maior competição inclusiva de League of Legends do país, e em todos os demais campeonatos de LoL fora do circuito da franquia.