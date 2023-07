Oxygea divulga 6 startups escolhidas para programa de investimentos

A Oxygea, veículo de Corporate Venture Capital, Venture Building e aceleração de startups, anuncia as seis selecionadas no Oxygea Labs, seu primeiro programa de investimentos e aceleração. A partir da tese de investimentos centrada em sustentabilidade e transformação digital, a Oxygea identificou startups que já tenham seu produto em estágio avançado de validação e apresentem soluções inovadoras para gerar impacto na indústria, com foco em sustentabilidade, economia circular, novos materiais e transformação digital.

Com previsão de duração entre julho a 21 de novembro deste ano, as escolhidas passam por um assessment individualizado e tem acesso a masterclasses, mentorias e acompanhamento individualizado do time de portfólio da Oxygea, além de um incentivo de R$100 mil para viabilizar sua participação. Ao final do programa, a Oxygea tem a prerrogativa de investir R$1.500.000 em cada uma das startups escolhidas pelo time de portfólio, por meio de um mútuo conversível em participação societária.

"Esperamos conhecer mais profundamente as oportunidades e desafios de cada startup de forma individualizada. Isso nos permite oferecer o suporte mais adequado para acelerar seu crescimento. Nosso objetivo é que o máximo possível de startups se qualifique para o investimento e impulsione seu crescimento ao final do programa", afirma Vitor Moreira, Managing Director da Oxygea.

As selecionadas podem ser divididas em 3 categorias:

Biotecnologia, nanotecnologia e novos materiais:

Growpack: Fontes alternativas para biomateriais usadas para aplicações em embalagens;

BioReset: Polímeros biodegradáveis (PHA) derivados da produção de resíduos industriais.



Smart Factory e Futuro da Mobilidade:

Embeddo: Sensores avançados em computação em dados para processamento de dados;

LogShare: Serviço de Colaboração SaaS da Logística por meio de rotas otimizadas com expedidores;

Cognitive: Coleta, processamento e visualização digital usando Edge Computing para fins industriais.



Economia circular:

IQX: Solução para reciclagem complexa e embalagens multicamadas;



No total, o Oxygea Labs recebeu 324 inscrições de startups, todas avaliadas de acordo com a maturidade da solução, estrutura do negócio, equipe, potencial de escalabilidade, tempo de desenvolvimento, singularidade e aderência à estratégia de investimento da Oxygea. Tanto selecionadas, quanto finalistas passam a fazer parte da comunidade Oxygea, com a possibilidade de participar de futuras ações e atividades.