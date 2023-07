PMEs abrirão vagas no segundo semestre, revela pesquisa

Nove em cada dez pequenos e médios negócios brasileiros vão abrir vagas no segundo semestre de 2023, revela pesquisa inédita. PMEs contribuem com 30% do PIB brasileiro

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 78,4% dos novos empregos criados no país em 2022 foram em micro, pequenos e médios negócios nacionais. Já uma pesquisa inédita da Sólides, com 394 pequenas e médias empresas de todo o Brasil, revelou que 89% das PMEs brasileiras planejam abrir vagas no segundo semestre de 2023.

Pensando nisso, a Sólides, líder no Brasil em tecnologia para gestão de pessoas de pequenas e médias empresas (PMEs), lança o seu Portal de Vagas para empregar 1 milhão de pessoas no seu primeiro ano de operação. Totalmente gratuito para os candidatos interessados e para os clientes da Sólides anunciarem suas vagas, a nova plataforma, a primeira com foco nas PMEs, conta com mais de 28 mil oportunidades disponíveis em todo o país e chega para facilitar a conexão entre as clientes da HR Tech e os candidatos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As vagas oferecidas no Portal de Vagas são para diversas áreas de atuação como administrativo, agronegócio, comercial, compras, educação, engenharia, financeiro, jurídico, marketing, recursos humanos, saúde, tecnologia e turismo. As modalidades de trabalho são presencial, híbrido e remoto, e há vagas para todas as senioridades, de estagiário a especialista.

“Nós estamos atentos às dores e desafios diários do RH. Conseguir candidatos qualificados em número suficiente para as suas vagas é um desafio ainda maior entre as PMEs. Nós entendemos de recrutamento e seleção e queremos transformar este cenário, sendo cada vez mais o braço direito do RH nas pequenas e médias empresas de todo o Brasil”, afirma Mônica Hauck, cofundadora e CEO da Sólides. “Em um país onde as PMEs respondem por 78,4% dos empregos formais criados no último ano, o Portal de Vagas vem para melhorar a eficiência do processo de seleção e facilitar a aquisição de talentos pelos pequenos e médios negócios de todo o país”.

A Sólides vem liderando a transformação digital dos RHs e DPs de todo o país. Por meio de soluções inovadoras e exclusivas, a empresa faz a automação de processos burocráticos e manuais, permitindo que os times dessas áreas atuem de forma mais estratégica. Dessa forma, a Sólides contribui ainda com a atração, desenvolvimento e retenção de talentos – reduzindo a taxa de rotatividade e aumentando as vantagens competitivas dos seus clientes. Atualmente, a Sólides contabiliza cerca de 25 mil clientes (mais que o dobro de um ano atrás), totalizando 5 milhões de vidas impactadas pela sua plataforma e desponta na liderança do grupo de empresas de alto crescimento no Brasil.

Curso gratuito de empregabilidade

O Portal de Vagas da Sólides oferece ainda um curso gratuito com o objetivo de tornar as pessoas mais empregáveis. O público-alvo são pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho ou encontram-se desempregadas, além dos que também buscam novas oportunidades. A ideia é auxiliar os profissionais a desenvolverem questões comportamentais para se destacarem nos processos de seleção.

“Nascemos para trabalhar com as PMEs que sofrem com a falta de recursos e estrutura para investir na gestão de pessoas e nos próprios setores de RH e DP. Mas, na outra ponta, vemos que os profissionais melhor preparados tendem a ter mais sucesso no processo seletivo, conquistando a tão sonhada vaga. A consequência direta disso é a otimização do trabalho dos profissionais de RH e o crescimento do mercado como um todo”, afirma Mônica.

O curso gratuito de empregabilidade tem quatro módulos focados na preparação do candidato e mais um módulo que aborda a gestão comportamental. Interessados quiquem AQUI.