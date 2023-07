Vivo e a expansão do 5G

O 5G da Vivo está no Ceará, nas cidades de Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte.

A Vivo declara cobertura em 109 municípios em todo o País com seu 5G, cobrindo 40% da população urbana, diz a companhia, com base em informações da Teleco, uma consultoria de telecomunicação com abrangência na América Latina. "O 5G da companhia está disponível em todas as capitais e cidades acima de 500 mil habitantes e segue em rápida ampliação para os municípios", declar.

Atualmente, cerca de 22% da base de clientes pós-pago da Vivo possui aparelhos compatíveis com a nova rede, entre os mais de 90 modelos homologados e disponíveis em suas lojas da companhia. Além disso, 65% dos aparelhos vendidos pela empresa já funcionam na quinta geração, desde os modelos de entrada até a linha premium.

A Vivo está presente com fibra em 436 cidades, cobrindo mais de 24 milhões de domicílios, com meta de encerrar 2024 com 29 milhões de residências e empresas cobertas. No Ceará, as cidades de Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte já contam com a cobertura 5G da Vivo.