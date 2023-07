North Shopping Fortaleza é ouro com app para deficientes visuais  

O Rotas da Visibilidade auxilia deficientes visuais com diferentes ferramentas que proporcionam maior autonomia e segurança no deslocamento dentro do shopping. North Shopping Fortaleza é o primeiro da América Latina com a ferramenta de audiodescrição.

O North Shopping Fortaleza ganhou o Prêmio Abrasce na categoria Tecnologias e Campanhas Digitais, pelo seu aplicativo inovador, o Rotas da Visibilidade. A premiação ocorreu em junho, em São Paulo, e reconheceu o shopping como um agente transformador da realidade, destacando sua importância como instrumento de desenvolvimento social.

O projeto Rotas nasceu através da observação da jornada do cliente com deficiência visual. "O North Shopping Fortaleza está localizado próximo ao Instituto dos Cegos do Ceará, e é muito importante para nós criarmos um ambiente mais inclusivo e acolhedor para todos. Assim, mergulhamos no projeto, buscando sempre entender as principais dificuldades e como a tecnologia poderia nos apoiar nessa jornada. Com a parceria da Bugaboo Studio e Zapt Tech, que aceitaram o desafio, hoje somos um case", comenta Lia Carvalho, gerente de marketing do North Shopping Fortaleza.

O Rotas da Visibilidade oferece recursos avançados, como busca por voz, que permite aos usuários pesquisarem lojas, produtos ou serviços por meio de comandos verbais. Além disso, o aplicativo narra continuamente o entorno do usuário e o guia passo a passo por rotas com audiodescrição até o seu destino. Durante a caminhada, são emitidos alertas de proximidade de cruzamentos e obstáculos. Em situações de emergência, o aplicativo possui um botão "Chamar Ajuda" que aciona a central de segurança do shopping, permitindo que eles identifiquem prontamente a localização do deficiente visual e prestem assistência necessária.

Desenvolvido como parte do projeto V.E.R - Valorizar, Engajar e Respeitar, em parceria com a Zapt Tech, empresa especializada em soluções de geolocalização indoor, e o Instituto dos Cegos, centro de referência em oftalmologia nas áreas de educação e saúde de deficientes visuais, o aplicativo Rotas da Visibilidade utiliza a tecnologia de posicionamento indoor como diferencial.

“Para nós que fazemos parte da equipe da Ancar é uma honra conquistar esse prêmio, é um reconhecimento não apenas à relevância do projeto Rotas, mas também, ao nosso compromisso em promover a inclusão dos visitantes e o reforço dos valores da companhia em ser uma empresa formada por gente, que gosta de gente e que acredita no potencial de cada um como agente de transformação”, reforça Paulo Alencar, superintendente do North Shopping Fortaleza.