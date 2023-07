Microsoft lança novo programa de treinamento sobre IA e recursos de aprendizado como parte do Skills for Jobs

De acordo com o Fórum Econômico Mundial, habilidades em IA são a terceira prioridade das empresas nos seus programas de treinamento, logo abaixo de análise de dados e pensamento criativo.

Em virtude dessa necessidade, a Microsoft lançou a AI Skills Initiative - programa que deve ajudar pessoas e comunidades em todo o mundo a aprender como aproveitar todo o poder da IA. A iniciativa inclui novos cursos gratuitos, feitos em parceria com o LinkedIn, incluindo o primeiro Certificado Profissional em IA Generativa no mercado de cursos digitais; um novo grant para estudos, em parceria com a data.org, para descobrir novas formas de capacitar os colaboradores em IA generativa; e um acesso para eventos de aprendizado virtual e recursos para que todos possam aprimorar sua fluência em IA.

Vale registrar que a IA possui um potencial extraordinário de criar uma nova forma de se trabalhar, ao mesmo tempo em que a velocidade com que somos impactados por novas atividades ultrapassa nossa capacidade de absorção. Nada menos que 62% dos participantes da pesquisa afirmaram que gastam muito tempo pesquisando informações no seu trabalho. E, embora 49% tenham medo da IA substituir seus empregos, uma parcela ainda maior — 70% — delegariam o máximo de trabalho possível para a IA pensando em diminuir sua sobrecarga de trabalho. Com isso em vista, nossa nova AI Skills Initiative procura ajudar trabalhadores do mundo inteiro a se manter à frente das lacunas de habilidades emergentes e aproveitar essas novas tecnologias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Há uma inscrição de organizações sem fins lucrativos, empreendimentos sociais e instituições de pesquisa ou acadêmicas com projetos de capacitação dedicados ao uso da IA generativa. O desafio estará com inscrições abertas até o dia 15 de agosto de 2023 e para que em seguida se anunciem os vencedores. Para aprender mais sobre o desafio, CLIQUE AQUI