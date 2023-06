Sobre relação próxima entre IoT e Smart Cities

Pense bem: aplicativos, monitoramento, horários controlados, acesso, serviços urbanos, segurança, câmeras. Tudo isso e muito mais dá significado às famosas smart cities.

Para Tania Gomes, diretora de Inovação do Ibrawork, hub especializado em inovação e que desenha programas personalizados de inovação aberta, cultura, comportamento e gestão para empresas dos mais diversos segmentos, as Smart Cities e a Internet das Coisas (IoT) caminham juntas, ao passo que um conceito depende do outro para existir e, consequentemente, funcionar de forma precisa. “É necessário que diferentes sistemas inteligentes se conectem e troquem informações entre si para que todos os meios, como mobilidade, segurança e economia possam ser colocados em prática”, complementa a executiva.

Pensando nos impactos das Smart Cities juntamente da IoT na realidade de empresas e da população, Tania lista abaixo quatro benefícios dessa integração, são elas:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Economia - As cidades inteligentes podem auxiliar na promoção de uma economia mais sustentável e menos agressiva, por meio de planejamentos estratégicos, capazes de suprir as demandas dos trabalhadores, indústrias, empreendedores e demais instituições. Além disso, a partir da modernização, as oportunidades de empregos também podem ser maiores.

Energia - Considerado um dos pilares fundamentais para a existência das cidades inteligentes, a utilização de energias renováveis e sustentáveis possibilitam um gasto mais inteligente e energético. Inclusive, de acordo com a época do ano e as condições climáticas, é possível calcular quanto das energias renováveis podem ser utilizadas, por exemplo.

Serviços públicos - Com a conexão entre diferentes sistemas públicos da cidade, a famosa burocracia pode ser reduzida consideravelmente. O que representa não só economia de tempo e recursos financeiros, mas também maior qualidade de vida para a população. Afinal, a partir de um caixa maior, mais investimentos podem ser feitos em setores que tornam a cidade ainda melhor.

Mobilidade - A circulação de veículos nas ruas e estradas de uma cidade pode ser pensada de maneira mais inteligente com a utilização da tecnologia. Os diferentes sistemas conectados permitem uma troca de informações que facilitam o controle de tráfego para, por exemplo, reduzir os congestionamentos.