Grupo Softplan adquire Refera

O Grupo Softplan anuncia a aquisição da empresa catarinense Refera, plataforma que conecta prestadores de serviços de manutenção residencial com inquilinos e proprietários de imóveis alugados. A solução oferece uma jornada completa de manutenção por meio de vistorias ao imóvel e integração, com o objetivo de conectar as pessoas e facilitar o trabalho por meio da tecnologia. Com isso, a expectativa para 2023 é que o crescimento ultrapasse os 35%.



Fundada em 2020 na cidade de Florianópolis, a Refera declara um faturamento de R$ 6 milhões em 2022 e, de acordo com o CEO da empresa, Lucas Madalosso, em 2023 a empresa deve faturar R$ 11 milhões. A plataforma está presente em 11 estados e 75 cidades, executando em média 3.500 serviços por mês, com 100 colaboradores diretos e 3.000 mil prestadores de serviços cadastrados.

Em 2022 e no primeiro semestre deste ano, a Softplan realizou seis aquisições, com investindo declarado de cerca de R$ 300 milhões.